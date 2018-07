5 vecí, ktoré sú rovnako smrteľné ako fajčenie

Hoci je fajčenie asi tým najmenej zdravým zlozvykom, existuje niekoľko ďalších vecí, na ktoré by ste si pri udržiavaní zdravého životného štýlu mali dať pozor. Vedci varujú najmä pred týmito piatimi hrozbami.

Osamelosť

Môže sa zdať, že ide o preceňovaný problém, no skutočnosť nám našepkáva, že z osamelosti sa pomaly ale isto stáva epidémia. A nie je to dobré. Podľa bývalého chirurga Viveka Murthyho by šírenie osamelosti vplyvom rastúceho využitia moderných technológií mohlo mať smrteľné následky.

Profesorka psychológie na Brigham Young University Julianne Holt-Lunstadová vo svojom výskume zistila, že osamelosť znižuje predpokladanú dĺžku života človeka v rovnakom pomere ako vyfajčenie 15 cigariet denne.

Sedenie

Štúdia z roku 2014 potvrdila, že celodenné sedenie zvyšuje riziko niektorých druhov rakoviny. Na vzorke 4 miliónov ľudí sa potvrdilo, že každé dve hodiny nepretržitého sedenia zvyšujú riziko vzniku rakoviny hrubého čreva, maternice a pľúc bez ohľadu na to, či človek počas dňa cvičí alebo nie.

Nedostatok spánku

Rýchly životný štýl a náročné požiadavky zamestnávateľov sa dnes podpisujú aj na nevhodných spánkových návykoch väčšiny populácie. Profesor Valerij Gafarov sa domnieva, že nedostatok spánku vedie k zvýšenému riziku mozgovej príhody a infarktu v tej istej miere ako pravidelné fajčenie.

„Nedostatok spánku by sa spolu s fajčením a nedostatkom pohybu mal považovať za premennú veličinu podporujúcu vznik kardiovaskulárnych ochorení,“ hovorí Gafarov.

Opaľovanie

Návšteva solária je často pohodlnejšou a časovo menej náročnou metódou okamžitého získania bronzu. Nejde ale o tú najzdravšiu voľbu. V roku 2014 sa vedcom podarilo dokázať, že opaľovanie v soláriu vedie k vyššiemu počtu prípadov rakoviny kože, než je počet prípadov rakoviny pľúc spôsobených fajčením.

Nevhodné stravovacie návyky

Existuje nespočetné množstvo výskumov, ktoré dokazujú, že sladké a spracované jedlá bohaté na saturované tuky môžu človeka vystaviť potenciálne fatálnym ochoreniam podobne, ak nie aj viac, ako fajčenie. Niektoré štúdie dokonca tvrdia, že riziko úmrtia v dôsledku nevhodného stravovania je oveľa vyššie ako riziko úmrtia v dôsledku konzumácie alkoholu, užívania drog a tabaku alebo nechráneného pohlavného styku.