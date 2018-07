Osobnosti vyzývajú zodpovedných, aby v prípade Nočných vlkov konali

„V čase 50. výročia augustovej okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy sa aktivizuje v rámci ruskej hybridnej vojny proti EÚ, NATO a Slovensku aj ruský motorkársky gang Noční vlci, ktorý je od roku 2014 na sankčnom zozname USA. U nás sú Noční vlci známi od čias obsadenia Krymu a ruskej invázie na Ukrajinu ako Putinova paramilitárna avantgarda a ich vodca Alexander Zaldostanov má v rámci protiruských sankcií zakázaný vstup do EÚ,“ uvádza sa vo vyhlásení s tým, že Noční vlci majú zakázaný vstup aj do Poľska, na Slovensku sú však vítaní pod pláštikom nevinných motorkárskych výjazdov a muzeálnych aktivít.

„V Dolnej Krupej vzniklo zariadenie, ktoré nemá v štátoch euroatlantického spoločenstva obdoby. Majiteľ Jozef Hambálek tu zastrešil Nočných vlkov pod novozaložené občianske združenie NV Európa a sám sa nechá oslovovať ako šéf ich 'európskeho štábu'. Vznikol bojový priestor, v ktorom môže paramilitárna organizácia Slovenských brancov bez legálneho statusu cvičiť s bojovou technikou získanou pokútnym spôsobom,“ varujú signatári a dopĺňajú, že toto všetko sa deje neďaleko atómovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. A vzhľadom na to, že Jozef Hambálek má do nej otvorený vstup, je to podľa osobností značné bezpečnostné riziko najmä pre obyvateľov Slovenskej republiky.

„Toto bezpečnostné riziko sa spája s prepojením Nočných vlkov na Jozefa Hambálka a jeho prostredníctvom s exministrom vnútra Robertom Kaliňákom (Smer-SD) a Ladislavom Bašternákom. Preto je znepokojivé, že na rozdiel od ministerstiev zahraničných vecí, obrany a hospodárstva nezaujalo ministerstvo vnútra a polícia pod vedením ministerky a bývalej spolupracovníčky Kaliňáka Denisy Sakovej (Smer-SD) adekvátny postoj,“ tvrdia.

Osobnosti preto žiadajú najvyšších ústavných činiteľov, aby urobili všetky potrebné kroky na ukončenie činnosti Nočných vlkov na Slovensku, na zrušenie „základne“ Jozefa Hambálka v Dolnej Krupej a na vyrovnanie sa s neregistrovanou organizáciou Slovenských brancov. „Zároveň žiadame, aby polícia a orgány činné v trestnom konaní vyšetrili vo všetkých súvislostiach, či pri ich činnosti nedošlo k porušeniu zákonov,“ dodali.

Koaličný Most-Híd uviedol, že prítomnosť akýchkoľvek polovojenských jednotiek na území Slovenska je nežiaduca, či už ide o slovenské alebo zahraničné zoskupenia. „V dobe, keď svet znepokojujú hybridné vojny, by sme mali byť obzvlášť opatrní pri bagatelizovaní aktivít organizácie Noční vlci na našom území. Most-Híd bude so zvýšeným záujmom sledovať, či ministerstvá vnútra a zahraničných vecí využijú svoje kompetencie na monitorovanie týchto aktivít a prípadné kroky, ktoré v tomto smere podniknú,“ avizujú bugárovci.

O objekte Nočných vlkov v Dolnej Krupej pri Trnave sa začalo hovoriť pred niekoľkými dňami. Polícia uviedla, že vojenské stroje, ktoré sa v areáli nachádzajú, sú vraj historickými exponátmi, ktoré by mali byť vystavené a prístupné verejnosti na jeseň. Časť techniky je tiež majetkom občianskeho združenia, ktoré je členom Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR a podľa zákona o ochrane pred požiarmi plní úlohy obecnej hasičskej jednotky. „Pre úplnosť, združenie sa vo svojej činnosti okrem iného venuje aj prestavbe starej vojenskej techniky na funkčné hasičské vybavenie súvisiace napríklad s transportom záchranných zložiek pri mimoriadnych udalostiach,“ doplnil hovorca policajného prezídia Michal Slivka.