Zrušenie roamingu bolo správne, prínosom bude i koniec geoblokovania

Podobným prínosným opatrením je aj pripravované zrušenie geoblokovania niektorých digitálnych služieb. Uviedol to europoslanec za Kresťanskodemokratické hnutie Ivan Štefanec, do ktorého agendy patrí aj jednotný digitálny trh.

„Som rád, že sa to podarilo a že telekomunikační operátori pochopili, že je to nezvratné. Aj drvivá väčšina občanov si uvedomila význam európskej integrácie a skutočnosť, že môžu lacnejšie telefonovať v rámci EÚ, je výsledkom zrušenia roamingových poplatkov. Je to hmatateľný dôkaz toho, že spoločný digitálny trh sa hýbe a že musia platiť rovnaké pravidlá pre všetkých, bez ohľadu na to, z ktorej krajiny telefonujú," zdôraznil Štefanec.

Obdobná situácia podľa neho nastáva aj v prípade internetu v súvislosti so zavádzaním zrušenia takzvaného geoblokovania. To doteraz napríklad obmedzovalo užívateľov využívať online služby v cudzích krajinách či nakupovať v zahraničnom e-shope.

„Zrušenie geoblokovania znamená, že sa budeme rýchlejšie dostávať k informáciám cez internet, že budú dostupnejšie služby elektronických obchodov. Takisto, pokiaľ ľudia budú chcieť pozerať v zahraničí svoje seriály alebo športové prenosy, nebudú už mať u také obmedzenia ako doteraz," vysvetlil europoslanec.

Do budúcnosti podľa jeho názoru existuje tiež priestor pre vznik celoeurópskych operátorov, ktorí by ponúkali telekomunikačné služby za rovnaké ceny a za rovnakých podmienok vo všetkých členských štátoch EÚ. „Práve odbúravanie bariér na spoločnom digitálnom trhu vytvára lepšie podmienky pre zakladanie takýchto firiem. Pochopiteľne, to nie je niečo, čo sa dá nariadiť, musí to vzniknúť slobodným rozhodovaním tých, ktorí chcú podnikať na spoločnom trhu," zakončil Štefanec.