Video: Takéto dopravné značenie by zmiatlo aj toho najskúsenejšieho vodiča

Pri prejazde slovenskými mestami sa neraz chytáme za hlavu. Pri údržbárskych prácach alebo výstavbe nás totiž neraz ohúri dočasné značenie, ktoré sa málokedy zhoduje s tým trvalým.

Tento extrém z Francúzska ale tromfne len máločo. Šofér pri prejazde mestom Aix-en-Provence nestačil vytriezvieť z jedného nezmyslu, keď ho za rohom stretol hneď aj ďalší. Katastrofu doplnil aj tretí nonsens v podobe dopravných značiek.

S prvým nezmyslom sa Francúz stretol pri vjazde do križovatky. Podľa značenia máte zakázané odbočiť vľavo, no hneď vpredu môžete zároveň vidieť značku oznamujúcu povinný smer vľavo. Ďalšou kuriozitou je značka na vedľajšej ulici. Tá vám síce zakazuje odbočiť do nej, no zároveň vám to aj prikazuje.

To ešte nie je všetko! Finále tejto „Cesty do fantázie“ tvorí posledná značka prikázaného vjazdu vľavo, ktorú však, ako inak, dopĺňa aj zákaz vjazdu. Šofér sa nakoniec rozhodol pre túto odbočku.

Križovatka len pre silné povahy