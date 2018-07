Video: Motorkár sa predvádzal pred policajtom. Takúto šupu nečakal

Medzi najnebezpečnejšie kúsky, ktoré predvádzajú motocyklisti na cestách, patrí jazda na zadnom kolese, pričom sa vodiči snažia udržať predné koleso vo vzduchu. Týmito trikmi ohrozujú motorkári svoje životy aj na rovnej ceste, no v hustej premávke je to hazard aj so životmi ostatných vodičov.

Pozrite si tiež video: Muž sa predvádzal na Lamborghini. Po tomto sa mu celá ulica smiala

Toľko múdrosti však chýbalo motocyklistovi vo videu, ktorý takto riskoval rovno pred policajným autom, ktoré malo zapnuté výstražné svetlá. Kaskadérsky kúsok tesne pred vozidlom nemohol skončiť inak, ako kolíziou. Keď sa však motorkár zdvihol zo zeme, nečakal, že ho k nej okamžite pošle policajt, do ktorého narazil.

Video: Motorkár dostal okamžitú príučku