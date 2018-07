NBS upozorňuje na webstránku, ktorá ponúka úvery

Spotrebitelia by mali byť obozretní, ak majú záujem o úver prostredníctvom portálu www.pozickaokamzite.com. Národná banka Slovenska (NBS) totiž upozorňuje, že spoločnosť, ktorá prevádzkuje túto stránku, nemá od nej oprávnenie na výkon činnosti v oblasti finančného trhu a nepodlieha jej dohľadu.

Webovú stránku prevádzkuje spoločnosť Finance C. GmbH, Limited liability company so sídlom vo švajčiarskom Zürichu. „Spotrebiteľov tiež upozorňujeme, aby vopred neplatili žiadne kaucie alebo poplatky spoločnosti za to, aby im bol poskytnutý spotrebiteľský úver, pretože by sa mohli stať obeťou podvodu,“ uviedla NBS.