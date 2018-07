Toto je dôvod, prečo sú niektorí ľudia zlí aj na milých ľudí

Ľudí, ktorí sú štedrí a milí, môžu ostatní často trestať za to, že sú "až príliš dobrí". Ukázal to nový výskum publikovaný v časopise Psychological Science.

Ľudia vo všetkých kultúrach môžu byť pre ostatných podozriví, ak sa im zdajú byť milší alebo lepší ako ostatní. Taktiež ľudia, ktorí sú nápomocní a milí spôsobujú, že ostatní pri nich vyzerajú zle. Preto to môže iných ľudí motivovať, aby týmto osobám uškodili. To je dôvod, prečo tie najmilšie osoby spoločnosť rada trestá a dokonca nenávidí.

Efekt je ešte výraznejší v konkurenčnom prostredí, ako napríklad na pracovisku, kde to môže mať finančné dôsledky. Profesor Pat Barclay, spoluautor štúdie, povedal:

Dokonca aj relatívne rovnostárske spoločnosti lovcov-zberačov preukazujú tento jav: spoločnosť sa zameria na najlepších lovcov, aby im zabránila ovládnuť skupinu. Profesor Barclay povedal:

"Mnohé tieto spoločnosti ochraňujú svoj rovnoprávny stav tým, že zvrhnú niekoho, kto by mohol potenciálne vládnuť nad všetkými ostatnými. V dnešnej organizácii si dokážete predstaviť postoj: "Hej, pracuješ až príliš usilovne a my ostatní vyzeráme zle." V niektorých organizáciách sú ľudia známi tým, že kontrolujú, ako usilovne pracujú ostatní, aby sa ubezpečili, že nikto nezvyšuje latku nad to, čo sa očakáva. "