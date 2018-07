Temperamentná speváčka a skladateľka Iva Bittová má v nedeľu narodeniny

Slovenské publikum si Bittovú všimlo v milej filmovej snímke režiséra Dušana Hanáka Ružové sny. V nedeľu 22. júla má česká speváčka a herečka 60 rokov.

Iva Bittová sa narodila 22. júla 1958 v Bruntále na severnej Morave. Jej otec pochádzal z južného Slovenska. Bol telom i dušou muzikant, hral na niekoľkých hudobných nástrojoch, najviac na kontrabase, cimbale, gitare a trúbke. Iva spolu so svojimi dvoma sestrami tak vyrastala v prostredí klasickej i ľudovej hudby.

Po príprave v ľudovej škole umenia v odbore husle a balet ju prijali na konzervatórium v Brne. Už počas štúdií pôsobila ako speváčka a herečka v avantgardnom brnianskom Divadle na provázku, kde získala aj medzinárodné skúsenosti.

V prvom ročníku konzervatória si ju vybral režisér Dušan Hanák do filmu Ružové sny (1977). Iva Bittová v ňom hrala Jolanku z rómskej osady. Film získal Cenu československej filmovej kritiky, Cenu filmových divákov a ďalšie ocenenia. Stvárnila rôzne roly aj vo filmoch Jak se budí princezny (1976), Balada pro banditu (1978) a ďalších. Z novších filmov sú to Želary (2003) a Tajnosti (2007).

Popri práci v divadle nadviazala spoluprácu s profesorom Rudolfom Šťastným z Moravského kvarteta a vrátila sa k hre na husliach. Od roku 1984 vystupovala ako speváčka a huslistka s vlastnými skladbami na texty ľudových piesní. Účinkovala spolu so svojím vtedajším partnerom bubeníkom Pavlom Fajtom. Z tejto spolupráce vznikol aj album Bittová & Fajt (1987). Neskôr spievala spoločne s brnianskou rockovou skupinou Dunaj, v ktorej hral Fajt na bicie. Popri štúdiovom albume Dunaj & Iva Bittová (1989) vznikla aj nahrávka zo spoločného koncertu s názvom Pustit musíš (1995). Spolupracovala aj s ďalším členom Dunaja, gitaristom a basgitaristom Vladimírom Václavkom (album Bílé inferno, 1997) či so skupinou Čikori.

V roku 2003 účinkovala v role Elvíry v Mozartovej opere Don Giovanni v novom Centre výrazového umenia v USA. Americká tlač dielo označila ako objavné operné naštudovanie.

Medzi jej ďalšie známe hudobné albumy patria Echoes, Elida, Divná slečinka a Mater. Sólový album hviezdy alternatívnej hudobnej scény Ivy Bittovej nesie názov Entwine/Proplétám. Uzrel svetlo sveta v roku 2014. „Entwine je akoby reflexiou, alebo ak chcete zrkadlom môjho života. Preplietaním životných skúseností, nálad, farieb tónov sa podarilo upliesť hudobnou textovou mozaiku tohto albumu, ktoré s úctou a veľkým rešpektom venujem môjmu dlhoročnému blízkemu človeku Václavu Havlovi,“ poznamenala umelkyňa v rozhovore pre internetový magazin.aktualne.cz.

V roku 2008 koncertovala na Slovensku v bratislavskom Veľkom evanjelickom kostole. V roku 2012 vystúpila so skupinou Čikori na hudobnom festivale Pohoda. V roku 2016 vyrazila so slovenským Mucha Quartet na spoločné turné po šiestich slovenských mestách, aby zoznámila svojich fanúšikov, ale i priaznivcov ľudovej hudby s výsledkami celoživotnej práce skladateľa Bélu Bartóka. Výber z nich upravil pre Ivu Bittovú a sláčikový Mucha Quartet hudobný skladateľ Vladimír Godár.

Iva Bittová získala viaceré ocenenia. V roku 1989 to bola Platňa roka nakladateľstva Panton, niekoľko ocenení Českej hudobnej akadémie v kategórii Platňa roka a Speváčka roka, v roku 2006 víťazstvo v ankete Brno Top 100. Za ocenenie považuje Bittová aj koncertné vystúpenie pri príležitosti odovzdávania štátnych vyznamenaní ČR a Radu Bieleho leva na Pražskom hrade v čase pôsobenia prezidenta Václava Havla.

Iva Bittová má dvoch synov. Sedemnásť rokov žila v Lelkoviciach pri Brne, kde osem rokov viedla dievčenský spevácky zbor Lelky. V súčasnosti žije v USA v inšpirujúcom prírodnom prostredí Hudson Valley v štáte New York. „Je to pre mňa veľká škola, stretávam sa tam so skvelými muzikantmi. Osamostatnila som sa, požiadala o zelenú kartu a mladší syn Tonda tam vyštudoval kompozíciu. Vydržíme to tam, pokiaľ to pôjde. Situácia sa kvôli novému prezidentovi veľmi zmenila, ale nás, čo sme prešli už niekoľkými režimami, to nerozhodí,“ zamyslela sa Bittová v rozhovore pre potrál tyden.cz.