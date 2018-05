Opozícia: Koalícia sa nechce pozrieť do zrkadla, nemá na to odvahu

Vládna koalícia v utorok premárnila príležitosť skrátiť volebné obdobie a dať do rúk občanom možnosť novej voľby. Koalícia tak podľa opozície nesie zodpovednosť za to, že organizovaný zločin za zostávajúce dva roky zapustí svoje korene ešte hlbšie do štátnych štruktúr.

„Tento návrh sme do NR SR predložili ešte v čase búrlivých protestov. Vláda SR zlyhala v ochrane právneho štátu, spravodlivosti a bezpečnosti občanov. Nestiahli sme ho preto, lebo kabinet Petra Pellegriniho (Smer-SD) nie je vládou zmeny, ale kontinuity toho, čo tu Robert Fico (Smer-SD) celé roky budoval. On bol síce zosadený, ale ubezpečil nás, že nikam neodchádza,“ povedala Kiššová s tým, že tým pádom neodchádza ani jeho režim brutálnej korupcie, tunelovania majetku a beztrestnosti vyvolených. Kiššová tvrdí, že súčasnú vládu už neriadi verejný záujem, ale záujem organizovaného zločinu, ktorý sa neštíti ani vraždy.

Eduard Heger (OĽaNO) upozornil, že voľby sú sviatkom demokracie, kde voliči nastavujú politikom zrkadlo. „Táto vláda sa však do zrkadla pozrieť nechce. Zrejme by boli najradšej, ak by už žiadne voľby neboli,“ myslí si.

Podpredseda Sme rodina Milan Krajniak je presvedčený, že koalícia nemá odvahu opýtať sa ľudí, či aj po tomto všetkom chcú, aby táto vláda ďalej pokračovala. „My sme presvedčení, že ľudia nechcú pokračovanie takejto politiky. Preto by bolo najférovejšie sa občanov opýtať. Ak má koalícia pocit, že spravuje krajinu geniálne a ľudia ich milujú, môžu ísť do volieb kedykoľvek,“ odkázal.

Za návrh na konanie predčasných volieb do NR SR hlasovalo v pléne 57 poslancov. Koalícia bola buď proti, alebo sa jej členovia zdržali. Voľby sa podľa návrhu mali konať 8. septembra 2018.