Pri obhliadke miesta činu zavraždeného Kuciaka boli zistené nedostatky

Vo vzťahu k vyšetrovateľovi Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) Trnava, ktorý vykonával prvotné úkony na mieste činu zavraždeného novinára Jána Kuciaka, najmä obhliadku miesta činu, boli pri výkone dozoru prokurátora zistené niektoré nedostatky.

Na zistené nedostatky prokurátor bezodkladne reagoval. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Jana Tökölyová.

„Vzhľadom na to, že uvedený vyšetrovateľ už nie je vo veci činný, prokurátor nemôže vykonať vo vzťahu k nemu žiadne ďalšie opatrenia. V súčasnosti ÚŠP nedisponuje informáciou, ktorá by nasvedčovala podozreniu z úniku informácií smerom k funkcionárom PZ. Pokiaľ by dozorujúci prokurátor zistil, že informácie z vyšetrovacieho spisu boli sprístupnené zákonom neoprávnenej osobe, bezodkladne bude vo veci konať,“ dodala hovorkyňa ÚŠP.

Rodičom zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej sprístupnili časť vyšetrovacieho spisu. Pre televíziu Markíza a televíziu Joj to potvrdil právny zástupca Kuciakovej rodiny Daniel Lipšic. Podľa neho bola prvotná obhliadka miesta činu „spackaná“. Vychádza z časti spisu, ktorú sprístupnili rodinám zavraždenej dvojice minulý týždeň.