Video: Mladík dostal druhú šancu. Za nádherný výkon dostal zlatý bzučiak

Mladík zo severného Walesu ohromil porotu talentovej súťaže Britain's Got Talent, keď predviedol nádherný operný spev, za ktorý ho prostredníctvom zlatého bzučiaka poslali rovno do semifinále. Spočiatku to však s 22-ročným Gruffyddom nevyzeralo pozitívne. Jeho nervozita sa prejavovala už počas prvých minút, kedy porote vysvetlil, že býva so starou mamou a svojho otca nepozná.

Prvá pieseň sa mu preto vôbec nevydarila a porotca Simon Cowell ho prerušil so slovami, že jeho výkon bol mechanický. Dal mu však druhú šancu a mladík sa jej chopil prostredníctvom árie Nessun dorma. Tá zanechala v publiku aj porote obrovský dojem, ktorý sa zračil aj v zaslzených očiach niektorých divákov. Porotkyňa Amanda Holden cítila, že v nervóznom mužovi je veľký talent, a preto mu dala svoj zlatý bzučiak.

Video: Z jeho nádherného výkonu budete mať zimomriavky