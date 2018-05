Lekári upozorňujú: Takýto účinok môže mať prerušovaný pôst a hladovanie

Časté držanie pôstu s cieľom schudnúť môže mať škodlivé vedľajšie účinky. To je záver skupiny vedcov, ktorí prednášali na výročnej schôdzi Európskej spoločnosti pre endokrinológiu.

Ich zistenia naznačujú, že diéty založené na pôstoch môžu zhoršiť účinok inzulínu, hormónu regulujúceho cukor a viesť k zvýšenému riziku cukrovky. Podľa výskumníkov treba byť pred začatím takýchto režimov veľmi opatrný. Ana Bonassa, ktorej tím z univerzity v São Paule v Brazílii uskutočnil štúdiu, uviedla:

Prerušovaný pôst získal v uplynulých rokoch veľkú popularitu. Ľudia pri tomto režime držia pôst po dobu dvoch dní zo siedmych dní alebo v náhradné dni. Dôkazy o úspechu tohto stravovania sú však rozporuplné a medzi lekármi sa diskutuje o jeho potenciáli spúšťať škodlivé dlhodobé účinky.

Predchádzajúce výskumy tiež ukázali, že krátkodobý pôst môže produkovať molekuly nazývané voľné radikály, vysoko reaktívne chemikálie, ktoré môžu spôsobiť poškodenie buniek v tele a ktoré môžu súvisieť s poruchou funkcií orgánov, rizikom rakoviny a zrýchleným starnutím.

Výskumníci v São Paule počas troch mesiacov skúmali účinky pôstu držaného každý druhý deň na telesnú hmotnosť, hladiny voľných radikálov a inzulínovú funkciu normálnych dospelých potkanov. Hoci sa telesná hmotnosť potkanov a príjem potravy znížil, množstvo tukových tkanív v brušnej oblasti sa v skutočnosti zvýšilo. Okrem toho bunky pankreasu, ktoré uvoľňujú inzulín, vykazovali poškodenie, zatiaľ čo bola zistená aj prítomnosť zvýšených hladín voľných radikálov a markerov inzulínovej rezistencie.

Výsledky tiež naznačujú, že v dlhodobom horizonte môže dôjsť k ujme a že je potrebné vykonať ďalšie vyšetrenia na posúdenie toho, ako to môže ovplyvniť ľudí, najmä tých, ktorí už majú metabolické problémy. Ako dodáva Bonassa:

"Mali by sme zvážiť, že ľudia s nadváhou alebo obézni ľudia, ktorí sa rozhodnú pre prerušovaný pôst, môžu už mať rezistenciu na inzulín, takže hoci táto diéta môže viesť k skorému, rýchlemu úbytku hmotnosti, z dlhodobého hľadiska by to mohlo mať potenciálne vážne škodlivé účinky na ich zdravie, ako je rozvoj diabetu 2. typu."