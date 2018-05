Prelomový objav: Táto kombinácia liekov dokáže zabrániť šíreniu rakoviny

Kombinácia liekov na erektilnú dysfunkciu a vakcíny proti chrípke by mohla zabrániť šíreniu rakoviny, naznačuje nový výskum. Štúdia publikovaná v časopise OncuImunnology ukázala, že táto nekonvenčná stratégia môže pomôcť imunitnému systému pacientov zabiť rakovinové bunky, ktoré sa zachovali po operácii.

"Chirurgický zákrok je veľmi účinný pri odstraňovaní pevných nádorov," povedala autorka štúdie doktorka Rebecca Auerová, vedúca výskumu rakoviny v nemocnici v Ottawe a docentka na univerzite v Ottawe. "Teraz si však, bohužiaľ, uvedomujeme, že operácia môže potlačiť imunitný systém takým spôsobom, ktorý uľahčuje pretrvávanie a šírenie akýchkoľvek zvyšných rakovinových buniek do iných orgánov."

Liečba bola úspešne testovaná na myšiach, u ktorých sa napodobnilo šírenie rakoviny. Výskumníci spočítali počet metastáz - sekundárnych malígnych výrastkov mimo primárneho miesta rakoviny – v pľúcach myší a zaznamenali pokles o 90 percent. Ako uviedla Auerová:

V súčasnosti sa poznatky vyhodnocujú v prvej klinickej štúdii, ktorá zahŕňa 24 pacientov, ktorí podstupujú operáciu rakoviny brucha v nemocnici v Ottawe.

Skúška vyhodnotí bezpečnosť liečby a pozoruje zmeny v imunitnom systéme, keď zaúčinkujú liečivá sildenafil (Viagra), tadalafil (Cialis) a inaktivovaná chrípková vakcína (Agriflu).

Štúdia určí, či podanie Cialisu päť dní pred chirurgickým zákrokom, v deň operácie - spolu s očkovacou látkou proti chrípke - a Cialis 10 dní po operácii ovplyvní šance na šírenie rakoviny po chirurgickom odstránení nádorov. Ako dodáva Auerová:

"Sme naozaj nadšení z tohto výskumu, pretože naznačuje, že dve bezpečné a pomerne nenákladné terapie dokážu vyriešiť veľký problém s rakovinou. Ak sa to potvrdí v klinických skúškach, mohla by to byť prvá liečba, ktorá by riešila imunitné problémy spôsobené operáciou rakoviny."