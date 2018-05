Stovky súkromných firiem pomôžu úradníkom, ktorí sa odvážia oznámiť korupciu

Viac ako 400 súkromných firiem sa zaviazalo pomôcť oznamovateľom korupcie, ktorí prídu v dôsledku svojho podnetu o prácu. Svoju pomoc spoločnosti deklarovali pripojením sa k výzve Stojíme za odvážnymi, ktorú iniciovalo Transparency International Slovensko (TIS) v spolupráci s Nadáciou Pontis a Klubom úradníkov dobrej vôle.

„Úradníkom, ktorí v dôsledku nahlásenia korupcie prídu o prácu, ponúknu buď pohovor v ich firmách pri zhode pracovného profilu a obsadzovanej pozície, alebo zabezpečia koučing, poradenstvo a rekvalifikáciu v ďalšej kariére,“ ozrejmila formu pomoci koordinátorka iniciatívy Zuzana Hlávková z TIS. Práve TIS bude sprostredkovateľom, preverí nahlásené prípady a okolnosti a po potvrdení relevantnosti prípadov bude s pomocou siete firiem pomáhať nájsť prácu pre oznamovateľov.

Riaditeľ TIS Gabriel Šípoš pripomenul, že SR patrí v EÚ medzi krajiny s najnižšou ochotou nahlasovať prípady korupcie. „Spravili by to len štyria z desiatich Slovákov oproti dvom tretinám ľudí v EÚ,“ uviedol. Za neochotou je podľa jeho slov nielen nedôvera k vyšetrovaniu nahlásených prípadov, výraznou mierou k tomu prispieva práve obava z postihov, vrátane straty zamestnania, ktorým môžu byť oznamovatelia korupcie vystavení.

Zuzana Vargová z neformálneho združenie Klubu dobrých úradníkov preto verí, že s pomocou iniciatívy Stojíme za odvážnymi budú môcť čestní úradníci nahlasovať prípady korupcie bez obáv o svoje živobytie. Zároveň však v iniciatíve vidí signál pre tých, ktorí sa dopúšťajú korupčného správania a spoliehajú sa na to, že im v tom pomôže aj priame či nepriame zastrašovanie tých, ktorým sa to nepáči. „Veríme, že toto opatrenie napomôže i udržať dobrú energiu, s ktorou prichádzajú do verejnej a štátnej správy mladí ľudia,“ uviedla.

Firmy, ktoré sa doteraz pridali k výzve zamestnávajú 140.000 ľudí, medzi zapojenými spoločnosťami je polovica z 20 najväčších zamestnávateľov v SR.

Michal Kišša, výkonný riaditeľ Business Leaders Forum združujúceho 39 firiem pripomenul, že korupcia je jedným z najväčších problémov Slovenska, ktoré brzdia jeho rozvoj. „Ak sa podarí znížiť súčasnú mieru korupcie, pomôže to zlepšiť život na Slovensku takmer vo všetkých oblastiach,“ vyhlásil.

Riaditeľ spoločnosti ESET Richard Marko upozornil na fakt, že situáciu s korupciou nestačí riešiť iba zákon o ochrane oznamovateľov. „Ak tento zákon nemá dostatočnú podporu, tak sa dá vždy nejako obísť, a preto aj táto iniciatíva je veľmi dôležitá,“ uviedol.

Výzva je otvorená i ďalším firmám. Prihlásiť sa môžu na webstránke TIS.