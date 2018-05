Novinári by mali získať osobité postavenie, ministerstvo kultúry vytvorí pracovnú skupinu

"V súčasnosti absentuje právne záväzné vymedzenie pojmu novinár a vzájomné prepojenie právnej regulácie médií a trestnoprávnej regulácie je nedostatočné," píšu Laššáková a zástupcovia vydavateľov a šéfredaktorov v spoločnom komuniké z rokovania. Ministerstvo preto vytvorí pracovnú skupinu, ktorá pripraví legislatívny návrh.

Ten by mal riešiť osobité postavenie novinára z hľadiska ochrany zdroja, ale aj ochrany samotného novinára, napríklad pred nedôvodným trestným stíhaním za ohováranie, či civilnými žalobami na ochranu osobnosti v súvislosti s výkonom jeho práce. Pracovná skupina by mala začať fungovať v priebehu niekoľkých týždňov a jej súčasťou by mali byť predstavitelia relevantných ministerstiev aj zástupcovia vydavateľov a šéfredaktorov.

Ministerka vzala na vedomie aj obavy Asociácie vydavateľov tlače, že v prípade odobratia mobilného telefónu investigatívnej novinárke Pavle Holcovej by mohlo dôjsť k porušeniu princípov ochrany zdroja, ktoré sú zakotvené v tlačovom zákone a ktoré patria k základom novinárskej práce. „Obe strany budú preto pozorne sledovať ďalšie kroky orgánov činných v trestnom konaní a vzájomne spolupracovať pri úprave súčasnej legislatívy a jej výklade,“ vyhlásili.