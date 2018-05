Tento týždeň sa rozhodne o predčasných voľbách, interrupciách aj o osude Matečnej

Hlasovanie o tom, či sa návrh na konanie predčasných parlamentných volieb dostane do druhého čítania, debata o sprísnení možností podstúpiť umelé prerušenie tehotenstva, ale aj snaha opozície vysloviť nedôveru ministerke pôdohospodárstva Gabriele Matečnej (nom. SNS). Aj toto čaká na poslancov tento týždeň v parlamente, kde pokračuje riadna 31. schôdza pléna, ktorú vo štvrtok (24.5.) preruší mimoriadne rokovanie o Matečnej.

Z pôvodne 95-bodového programu musia poslanci otvoriť ešte 45 bodov. V utorok (22.5.) začne debata o výsledku hospodárenie Národnej banky Slovenska za minulý rok. Hovoriť sa bude aj o stave a vývoji finančného trhu za rok 2017, výsledkoch kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu, stave vysielania na Slovensku, činnosti verejného ochrancu práv, ale aj o minuloročnej práci komisárky pre deti a komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím.

Následne budú programu dominovať opozičné návrhy zákonov. Napr. SaS presadzuje, aby občania SR mali možnosť voliť vo voľbách do NR SR, Európskeho parlamentu, v prezidentských voľbách, v ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta a v referende aj na zastupiteľských a konzulárnych úradoch Slovenska v zahraničí. Liberáli tvrdia, že moderné občianstvo odohrávajúce sa v čoraz globalizovanejšom svete predpokladá možnosť voliť si svojich zástupcov bez ohľadu na aktuálne miesto pobytu.

Hnutie OĽaNO chce zase zmenou Ústavy SR zaviesť možnosť zriadenia dočasného vyšetrovacieho výboru v parlamente. Do najvyššieho zákona štátu sa majú dostať vety, že „na vyšetrenie vecí verejného záujmu môže Národná rada Slovenskej republiky zriadiť vyšetrovací výbor“. „Urobí tak vždy, ak o to požiada najmenej tretina poslancov“. Tento výbor má mať desať členov. Voliť ich má parlament na základe princípu pomerného zastúpenia politických strán a politických hnutí, za ktoré boli poslanci zvolení v príslušnom volebnom období a to tak, aby päť členov bolo zvolených z koalície a päť členov z opozície.

Sme rodina zase prichádza s návrhom zákona o lobingu. Hnutie Borisa Kollára chce ustanoviť právnu reguláciu lobingu, práva a povinnosti lobistov a verejných činiteľov, ako aj zabezpečiť transparentnosť lobingových aktivít. Podľa návrhu právnej normy má mať lobista právo zúčastňovať sa verejných schôdzí NR SR a jej výborov a na rokovaní poradných orgánov ústredných orgánov štátnej správy. Ak splní zákonné podmienky, bude tiež môcť vystúpiť s časovo ohraničeným príspevkom. Lobista má zároveň dostať možnosť požadovať, aby jeho stanovisko bolo zverejnené vecne príslušným orgánom verejnej moci.

Posledným vládnym návrhom zákona na programe aktuálnej schôdze je novela zákona o veterinárnej starostlivosti. Právna norma má definovať zviera ako cítiacu bytosť a tiež zavádza opatrenia proti množiteľom aj proti týraniu zvierat. Materiál prináša zmeny aj v Občianskom zákonníku. Novelou sa rieši aj trávenie zvierat na sídliskách a cirkusy. Agrorezort si od novely sľubuje i efektívnejšiu ochranu práv zvierat najmä pred týraním. Podľa schváleného harmonogramu mal už byť tento bod prerokovaný. Bol však odsunutý na koniec schôdze, keďže sa stále rieši formulácia, ktorá má dať veterinárnym inšpektorom kompetenciu vstupovať do obydlí, ak je dôvodné podozrenie, že je tam týrané zviera.