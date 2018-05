Matečná stále nevidí dôvod na svoj odchod z funkcie

Uviedla to v relácii televízie TA3 V politike v diskusii s opozičným poslancom NR Martinom Feckom (OĽaNO) z Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Opozícia na jej odvolanie už zozbierala 44 podpisov poslancov NR, Matečnú by sa mali pokúsiť odvolať budúci týždeň vo štvrtok (24.5.).

Odvolanie z funkcie žiada podľa Matečnej malá časť ľudí spomedzi asi 19.000 farmárov, ktorí prijímajú platby od Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA). „Ak niekto vznesie voči mne nejaké trestné oznámenie, pretože sme niekde pochybili, som súdny človek, nemám problém odtiaľ (z funkcie, pozn. TASR) odísť,“ priblížila.

„Nevidím však dôvod, ak sa vyťahujú polopravdy a klamstvá, aby som na takéto reagovala. To nie je vecná a odborná debata. Toto je politikárčenie,“ podčiarkla.

Fecko podľa svojich slov nevie o „predrokovaných“ koaličných poslancoch, ktorí by podporili odvolanie Matečnej z funkcie. „Nie, zatiaľ neviem o takýchto 'predrokovaných' poslancoch,“ poznamenal. Dúfa však, že sa u niektorých poslancov „pohne svedomie“, pretože aj generálny prokurátor Jaromír Čižnár povedal verejne o zásadných nedostatkoch v systéme fungovania agrorezortu.

„Chcem veriť, že aj pani ministerka by možnože mohla povedať ďalšie slovo o tom, ako si to predstavuje alebo nepredstavuje ďalej. Opakovane upozorňujem, že (demonštrujúce) traktory, ktoré sú v uliciach a mestách SR, to nie sú alegorické vozy,“ doplnil Fecko.