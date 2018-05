Premiérka Mayová zablahoželala Harrymu a Meghan; prichádzajú hostia

„Z celého srdca blahoželám Harrymu a Meghan Markleovej pri príležitosti ich dnešného sobáša,“ napísala Mayová na sociálnej sieti Twitter a zároveň zaželala „krásny deň“ všetkým, ktorí sa zúčastnia osláv v celej krajine.

Tisícky ľudí sa od ranných hodín zhromažďovali na ceste do Windsoru, píše agentúra AP. Medzi prvými hosťami, ktorí prišli do Windsorského zámku, bola napríklad americká moderátorka Oprah Winfreyová, herec Idris Elba, tenistka Serena Williamsová, spevák James Blunt, David a Victoria Beckhamovci, herec George Clooney s manželkou Amal či spevák Elton John s manželom Davidom Furnishom.

Celkovo je na svadbu pozvaných 600 hostí vrátane členov kráľovskej rodiny a ďalších slávnych priateľov Harryho a Meghan. Medzi príbuznými, ktorí sa na svadbe zúčastnia, je aj brat princeznej Diany Charles Spencer či Harryho sesternica Zara Tindallová s manželom.

Vysokopostavení politici sa na zozname hostí nenachádzajú, oznámil ešte predtým Buckinghamský palác. Snúbenci pozvali do areálu Windsorského zámku 2640 ľudí z radov verejnosti. Z nich 1200 sú mladí ľudia, ktorí v rôznych oblastiach prejavili svoju výnimočnosť.

Svadobný obrad sa začne presne o 13.00 h SELČ, pričom program je naplánovaný do najmenších podrobností. Dvadsať minút pred začatím obradu prídu do Windsoru Harry s bratom Williamom, ktorý je zároveň aj jeho svedkom. Kráľovná Alžbeta II. spolu s manželom princom Filipom prídu o 12.52 SELČ a Meghan, ktorá si nevybrala na obrad svedkyňu, príde do kaplnky sv. Juraja posledná - tesne pred začiatkom obradu.

K oltáru povedie Meghan jej budúci svokor princ Charles. Bohoslužba bude podľa programu spájať tradíciu s modernými prvkami. Gospelový zbor zaspieva tesne pred vyslovením manželského sľubu hit „Stand by me“ od zosnulého amerického speváka Bena E. Kinga zo 60. rokov.

Bohoslužbu bude celebrovať windsorský dekan David Conner. Dvojicu zosobáši arcibiskup z Canterbury Justin Welby, ktorý Markleovú v marci pokrstil, keď prijala anglikánsku vieru. Kázeň bude mať hlava americkej episkopálnej cirkvi Michael Bruce Curry.