Video: Žena si myslela, že je na jedno ucho hluchá. Sledujte, čo jej z neho vytiahli!

Pacientka z Veľkej Británie navštívila krčnú ambulanciu v Leicestershire s prosbou o pomoc. Už dlhšie ju trápili ťažkosti so sluchom, no teraz jej robil problémy aj načúvací prístroj, ktorý po vložení do ucha vydával len tiché a šeptavé zvuky.

Doktor Neel Raithatha sa teda podujal prieskumu problémového ucha. Netrvalo dlho, a natrafil na pôvodcu jej trápení – obrovskú hrču mazu, ktorá uviazla v ženinom uchu. Ak sa pýtate, ako je možné, že sa jej v uchu nahromadilo toľko mazu, môže za to práve načúvací prístroj, ktorý dlhodobo blokoval únikovú cestu mazu.

Okrem mazu sa v uchu tejto pacientky nachádzali aj huby. Znie to neuveriteľne, ale obrovská kopa mazu v uchu vyvolala otomykózu, ktorá bola tiež zdrojom zápachu. Lekár musel s nánosmi mazu bojovať celých 10 minút. Ako prevenciu pred podobným nešťastím odporúča nepoužívať vatové tyčinky do uší a používať kvapky na odstránenie mazu.

Obrovská hrča mazu v sebe ukrývala prekvapenie