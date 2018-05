Video: Cyklisti sa bezhlavo vydali do tunela, keď vtom za sebou začuli vlak

Cez vlakový tunel by ste za žiadnych okolností nemali prechádzať! Neriskujte ani vtedy, keď si myslíte, že dobre poznáte cestovný poriadok – nešťastie predsa nechodí po horách, ale po ľuďoch.

Partia cyklistov z Brazílie v tom má jasno – život pre nich asi nemá takú cenu ako adrenalín v krvi. Na svojej ceste po brazílskych horách sa rozhodli, že využijú trasu, po ktorej nik nechodí, no malo to háčik. Na trase ich čakal vlakový tunel, ktorým museli prejsť, ak v nej chceli pokračovať.

Rozhodli sa teda jednoznačne – prejdu ním. Ešte predtým, ako na bicykloch vošli do tunela, z diaľky sa ozval klaksón prichádzajúceho vlaku. Stavili teda celý život na to, že prejdú tunelom skôr, ako sa za ich chrbtom zjaví železné monštrum. To však prišlo skôr, ako odhadovali.

Celý príbeh má šťastný koniec, no keď uvidíte, ako tesne sa vlaku vyhli, pomyslíte si, že sú to celkom určite blázni.

