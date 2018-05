Kiska: Je mi ľúto, ak niekto prišiel o niečo neprávom, rozhodnúť ale musí súd

Na Okresnom súde (OS) v Poprade sa v piatok začalo pojednávanie ohľadom sporu o vlastníctvo pozemkov v katastri obce Veľký Slavkov, ktorého majiteľom má byť prezident SR Andrej Kiska. Ján Franc však tvrdí, že výlučným vlastníkom predmetných pozemkov je on.

OS ešte koncom januára predbežne prerokoval predmetný spor, v rámci ktorého bola posledná možnosť, aby sa konflikt vyriešil mimosúdne. K dohode medzi oboma stranami nedošlo, a preto sa v piatok postavili pred súd. Stále trvajú na svojich vlastníckych právach, Kiska tvrdí, že v tomto prípade zrejme zlyhali štátne orgány.

„Je to taká zvláštna situácia, povedal som to aj minule, predstavte si, že si kúpite byt a o 20 rokov príde niekto, koho ste nikdy nevideli a povie, ten byt mi vráť, lebo je môj. Musím povedať, že aj po tom, čo som si dnes vypočul, pokiaľ skutočne došlo k pochybeniu štátu a niekto o niečo prišiel neprávom, je mi to nesmierne ľúto. Keď som videl pána doktora a jeho mamu, naozaj mi to bolo ľúto, ale o tom, čo sa stalo, kto spravil chybu a či k nej vôbec došlo, musí rozhodnúť súd. Pre mňa ako prezidenta bolo nesmiernym sklamaním počuť, že zase zlyhávajú štátne orgány, že sa nevedia dodať dôkazy, čo vrhá zlý tieň na fungovanie našich organizácií. Verím, že súd zistí, čo je pravda a rozhodne správne. Pokiaľ bolo niekomu ublížené, tak je mi to nesmierne ľúto, ale skutočne od toho máme súdy,“ konštatoval prezident.