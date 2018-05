Rakúsky súd nechal otestovať dieselové autá, emisie ďalej prekračujú limit

V prípade okolo zmanipulovaných emisií dieselových vozidiel koncernu Volkswagen nechal rakúsky krajinský súd v Eistenstadte preveriť emisie oxidov dusíka (NOx) na ceste, a to pred aktualizáciou softvéru a po ňom. Podľa sudkyne emisie aj po aktualizácii prekročili limity o 77 %.

Aktualizácia softvéru tak neodstránila problém a protiprávny stav pretrváva. To dáva žalobcom právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a žiadať vrátenie peňazí. Rozsudok v prípade ešte nenadobudol právoplatnosť.

V procese išlo o emisie oxidu uhličitého (CO2) a NOx, ako aj o spotrebu modelu Audi Q3. Žalobcovia argumentujú, že auto by nekúpili, keby vedeli, že nelegálny softvér zníži emisie v laboratóriu, no na ceste výrazne prekročí spotrebu aj zákonom stanovené limity emisií.

Sudkyňa nechala otestovať emisie CO2 a NOx v laboratóriu aj v reálnej premávke, a to pred aktualizáciou aj po nej. Emisie CO2 vo všetkých režimoch spĺňali normy a spotreba výrobcom udávanú hodnotu. Inak to však vyzeralo s oxidmi dusíka. Pred aktualizáciou softvéru emisie spĺňali normy len v laboratóriu, v reálnych podmienkach boli až o 247 % vyššie. Aj po aktualizácii prekročili normu, a to o 77 %.

Súd prišiel k záveru, že pre motoristov by bolo ešte akceptovateľné prekročenie laboratórnych výsledkov o 20 až 30 %, „prekročenie limitov o 247 % resp. o 77 % po aktualizácii je desivé“. Sudkyňa síce uznala, že nemožno očakávať dodržanie nereálnych limitov určených pre testy v laboratóriách aj v bežnej premávke, no tak prehnané prekročenie noriem je neprípustné.

Právnik Michael Poduschka radí majiteľom dotknutých dieselových modelov, aby sa obrátili na Združenie pre spotrebiteľské informácie (VKI), ktoré iniciovalo hromadnú žalobu. Lehota pre prihlásenie sa končí v nedeľu 20. mája.

Napriek úspechu sa právnik mieni odvolať proti rozhodnutiu eisenstadtského súdu. Prisľúbené odškodnenie 21.000 eur, vrátane úrokov, považuje za príliš nízke. Audi Q3 totiž v roku 2013 stálo približne 40.000 eur. Podľa neho sudkyňa pri určení straty hodnoty vychádzala z nesprávneho právneho názoru. „Myslíme si, že kupcom prináleží 30.000 až 35.000 eur,“ dodal Poduschka.