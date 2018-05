Video: Havajská sopka Kilauea vybuchla priamo na vrchole, chrlí stĺp popola

Geofyzik z americkej geologickej služby USGS Mike Poland výbuch potvrdil. Nastal po vzniku vyše desiatich puklín, ktoré sa v poslednom období otvorili východne od krátera a od 3. mája z nich unikala láva do obývaných oblastí.

Tieto oblasti úrady evakuovali, pretože láva zničila najmenej 26 domov a desať ďalších stavieb, informovala AP.

Kráter (ústie sopky) sa nachádza na území Havajského sopečného národného parku, ktorý je od 11. mája zatvorený.

Volcano erupts at the summit of Hawaii’s #Kīlauea volcano pic.twitter.com/qpOajre3br