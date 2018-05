Video: Muž požiadal priateľku o ruku na jej promóciách. Na internete ho odsúdili

James Clark sa na internete podelil o záznam toho, čo sám považoval za najkrajšiu chvíľu svojho života. Na videu žiada o ruku svoju priateľku Marquell, ktorá sa práve tešila zo svojho úspechu v škole a z promócií.

Video sa síce zapáčilo množstvu ľudí, no zároveň si získalo nežiadanú pozornosť neprajníkov. Tých zjednotil názor, že James týmto aktom ukrátil svoju priateľku o „jej veľkú chvíľu“.

Na videu James najprv hovorí o tom, ako s Marquell randil už šesť rokov, a ako veľa preňho dievča znamená. Pripravil si teda pre ňu špeciálny darček k promóciám v podobe snubného prsteňa.

Baby, I love you with everything in me..who would’ve thought we’d make it this far? 6 years ago I asked you to be my girlfriend in the halls of Dutchtown High and here you are today MY FIANCÈ! Congrats on graduating today! Now we can put all the things we talked about in play❤️ pic.twitter.com/hZhwDwa4ZK