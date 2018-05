Niektoré kategórie vozidiel od 20. mája nebudú podliehať technickej kontrole

Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR vypracovalo k zákonu o prevádzke vozidiel v cestnej premávke jedenásť vyhlášok, pričom jedna z nich upravuje aj lehoty technických kontrol, priblížil Érsek. Odpovedal tak na otázku Igora Janckulíka (nezaradený) o tom, v akom stave sú pripravované zmeny periód technickej kontroly najmä pri nebrzdených prívesných vozíkoch, štvorkolkách, motocykloch a hlavne poľnohospodárskych traktoroch.

„Vozidlá kategórie L1e - malé motocykle do 50 kubických centimetrov, kategórie L2e - malé trojkolky do 50 kubíkov, kategórie O1 - malé prípojné vozidlá do 750 kilogramov, kategórie R1 - malé prípojné vozidlá za traktor do 1500 kilogramov, nebudú podliehať pravidelnej technickej kontrole,“ objasnil minister.

Zároveň dodal, že motocyklom od 50 do 125 centimetrov kubických (cm3), motocyklom s postranným vozíkom od 50 do 125 cm3, prípojným vozidlám od 750 do 3500 kilogramov (kg) a prípojným vozidlám za traktor od 1500 do 3500 kg sa zvyšuje lehota pravidelnej technickej kontroly na frekvenciu raz za štyri roky.

„V ostatných kategóriách vozidiel nedošlo k žiadnym zmenám, pretože tu sme v prevažnej miere viazaní európskou smernicou a rovnako aj Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR v pripomienkovom konaní namietalo predlžovanie lehôt z dôvodu zlej kvality ovzdušia,“ vysvetlil Érsek. Podľa Janckulíka ide o dobrú správu, i keď len čiastočnú, pretože pri poľnohospodárskych traktoroch by to pomohlo farmárom. Uviedol, že rozumie, že emisné normy nevyhovujú tak, ako by mali.