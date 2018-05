Rezník: Rok 2017 bol rokom rozvoja RTVS, poukázal ale i na problém financovania

Rok 2017 možno považovať za rok kreatívnej stability a postupného kontinuálneho rozvoja RTVS ako celku, ktorý znamenal posilnenie postavenia na mediálnom trhu v rozhlasovom i televíznom segmente. Pri uvedení Výročnej správy RTVS za rok 2017 to povedal generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník. Správu, ktorú Rada zobrala na vedomie, zverejní RTVS do konca mája na svojom webe.

Šéf telerozhlasu pri hodnotení zvlášť vyzdvihol rastúcu podporu tvorby pre deti a mládež, rovnako i kontinuálne posilňovanie rozsahu spravodajstva a publicistiky. „Systematická bola aj práca na podpore pôvodnej tvorby, najmä v televíznom segmente, rozhlasová časť čaká v roku 2018 na svoju renesanciu,“ povedal na rokovaní Rezník.

Upozornil, že svoje úlohy dokázala RTVS naplniť v roku 2017 aj napriek zložitej ekonomickej situácii, v ktorej sa nachádza, na čo poukazuje aj nezávislý finančný, personálny i IT audit, ktorý si RTVS dala v minulom roku urobiť. Poukázal pritom na to, že minulé roky sa niesli v znamení revitalizácie technického i technologického zázemia i zvyšovania atraktivity programu najmä v televíznom segmente, rovnako RTVS ťažia nedoriešené hrozby súdnych konaní.

„Daňou, ktorú RTVS za toto zaplatila, je jej záporný kumulovaný hospodársky výsledok z predchádzajúcich rokov na úrovni takmer 35 miliónov eur,“ povedal Rezník. Ako zdôraznil, je to jeden z dôvodov, prečo je potrebné pracovať v blízkej budúcnosti na vyriešení systémového financovania RTVS. „Je totiž treba povedať, že hoci je v súčasnosti likvidita RTVS pozitívna, ak nedôjde k zmene financovania v priebehu nasledujúcich dvoch rokov, hodnota pasív prevýši aktíva RTVS,“ skonštatoval.

Podpredseda Rady Martin Kákoš priznal, že celú situáciu vníma pesimisticko-realisticky. „Neverím vzhľadom na aktuálnu situáciu, že v priebehu dvoch rokov príde k systémovej zmene vo financovaní RTVS. Preto je potrebné si klásť otázku, ako teda budeme postupovať v roku 2019,“ povedal. Podľa Rezníka je stále priestor na rokovanie jednak o zmluve so štátom na rok 2019 a tiež na rokovanie o legislatívnych zmenách, aby deficit vyplývajúci z kumulovanej hospodárskej straty z predchádzajúcich rokov dokázala RTVS zastaviť a znižovať bez toho, aby musela zasiahnuť do tvorby a vysielania.

„Bol by som nerád, ak by sme museli pristúpiť ku škrtom v programe, lebo kvôli programu bola táto inštitúcia vytvorená, a to si uvedomuje aj verejnosť vrátane elít, ktoré to môžu nejakým spôsobom zmeniť,“ povedal.

Podľa neho je na mieste byť pesimisticko-optimistický. „Pomerne silným argumentom pre nás je to, že toto je nezastupiteľná inštitúcia, a napriek všetkým problémom sa v posledných rokoch urobil v programe kus práce. A tie výsledky sú komparatívnou výhodu pri rokovaniach,“ uviedol.

Poukázal i na to, že RTVS má záujem hľadať rezervy vo vnútornom prostredí, ktoré vychádzajú aj z odporúčaní spomínaného auditu. Ten priniesol 151 zistení vo finančnej oblasti, 34 v oblasti personálnej a 65 v oblastí IT. „Na základe auditu sme pristúpili k opatreniam, ktoré majú zefektívniť internú činnosť a nájsť úspory vo vnútornom prostredí. Akékoľvek úspory vo vnútornom prostredí nevyriešia systémové financovanie smerom do budúcnosti,“ upozornil Rezník.

Podľa správy o účtovnej uzávierke, ktorú Rada RTVS schválila na aprílovom zasadnutí, skončila rok 2017 RTVS so stratou vo výške 1.660.376,72 eura. Je to výrazne nižšia strata, ako bola plánovaná v rozpočte na rok 2017, rovnako tak v prípade porovnania so stratou, ktorú RTVS vykázala vo výške 8,3 milióna eur pri účtovnej uzávierke za rok 2016.

Kumulovaná strata z hospodárenia RTVS z minulých období sa zvýšila na 34.741.571 eur. Riaditeľka sekcie ekonomiky Radka Doehring poukázala v tejto súvislosti na to, že hoci RTVS sa snaží hospodáriť vyrovnane, je stále ťažšie zostavovať vyrovnaný rozpočet vzhľadom na to, že určité zdroje, ako je zmluva so štátom, nemôžu byť použité na šport a spravodajstvo.

„To sú však práve tie oblasti, kde náklady a výdavky najviac rastú,“ uviedla. Upozornila tiež, že RTVS nedokáže zabezpečiť pri súčasnom financovaní rezervu pre prípadné záväzky zo súdnych sporov z minulosti vo výške 14,3 milióna eur.