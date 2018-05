Požiar vo Vysokých Tatrách spôsobil škody za viac ako 1,3 milióna eur

Na brífingu v lokalite Kežmarské žľaby, kde oheň zničil plochu približne 30 hektárov, to potvrdil minister životného prostredia SR László Sólymos. Zároveň oznámil, že rezort vyčlenil finančné prostriedky na zakúpenie tzv. bambi vaku, závesnej nádrže na vodu, ktorá bude ochranárom zo Štátnej ochrany prírody (ŠOP)SR pri podobných situáciách okamžite k dispozícii.

„Každý stratený meter štvorcový v 5. stupni ochrany je obrovskou stratou pre celú krajinu. Obzvlášť, ak na ministerstve robíme konkrétne kroky, aby naše najvzácnejšie lokality mali čoraz vyššiu ochranu,“ konštatoval minister. Požiar, ktorý vypukol 3. mája v lokalite Stežky a bojovali s ním desiatky hasičov a dva vrtuľníky viac ako dva dni, zasiahol plochy v 4. a 5. stupni ochrany prírody a v podstate všetko živé zničil. Sólymos v tejto súvislosti vyzdvihol prácu hasičov, dobrovoľníkov i ochranárov, práve vďaka ich rýchlemu zásahu neboli škody na biotopoch ešte vyššie.

Zároveň dodal, že v takýchto situáciách je nevyhnutné, aby ŠOP disponovala vhodným vybavením v súvislosti s urýchlením procesu hasenia. Práve preto rezort uvoľnil 20.000 eur na zakúpenie spomínaného bambi vaku. „Táto závesná nádrž nebude slúžiť len v Tatranskom národnom parku (TANAP), ale v prípade potreby aj v Nízkych Tatrách a v Slovenskom raji,“ podotkol riaditeľ Správy TANAP Pavol Majko. Minister doplnil, že cez Operačný program Kvalita životného prostredia beží verejné obstarávanie na nákup nových vrtuľníkov a jeden z nich by mal prísť práve do Popradu. „Keď sa ten proces ukončí, tak táto situácia by tu mohla byť čiastočne vyriešená. Ten vrtuľník bude môcť potom v prípade potreby okamžite vzlietnuť. To bude obrovská pomoc,“ dodal.

Majko ďalej zdôraznil, že hlavné zásady, ako predísť vzniku požiaru, predovšetkým v lesoch, sú nepoužívať otvorený oheň, nefajčiť a nevypaľovať suchú trávu. V tejto súvislosti apeloval na návštevníkov i pracovníkov, ktorí sa v národnom parku pohybujú, aby rešpektovali pravidlá pohybu v TANAP. Práve lokalita najväčšieho národného parku na Slovensku bola označená za najrizikovejšiu v súvislosti so vznikom požiaru kvôli veľkým suchým plochám.

„Po tom ohni tam nezostalo nič živé, všetko, čo nemalo nohy, uhynulo, či už mladé cicavce, vtáky, plazy, obojživelníky, chrobáky, ale aj rastliny. Príroda je silná, zvíťazí aj nad človekom, ale tá škoda je obrovská. Bude trvať desiatky rokov, kým sa z toho ten biotop spamätá,“ konštatoval Majko. Upozornil tiež, že za jeho pôsobenia bolo vo Vysokých Tatrách už viac požiarov a vždy to bolo pre zlyhanie ľudského faktora. Paradoxom toho posledného podľa neho je, že sa šíril menej v oblasti budúcej bezzásahovej zóny A, ako na južnom suchom kalamitisku, kde bola spracovaná drevná hmota, haluzina, suchá tráva a presušená hrabanka.

Sólymos okrem toho podotkol, že MŽP SR v posledných rokoch spravilo viacero významných krokov na ochranu najvzácnejších lokalít Slovenska. Zelený rezort historicky prvýkrát začal využívať predkupné právo v chránených lokalitách. Vďaka tomu bolo od roku 2016 zakúpených celkovo 115 hektárov vzácnych území, napr. v Slovenskom krase, v Malej Fatre alebo v Slovenskom raji. Vďaka spolupráci rezortu a ŠOP do sústavy chránených území Natura 2000 pribudne 169 lokalít s výmerou takmer 32.000 hektárov. Zároveň bolo schválených šesť programov starostlivosti o chránené vtáčie územia, hotové sú i program záchrany hlucháňa hôrneho, sokola červenonohého či jasoňa červenookého.