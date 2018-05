Video: Američan väznený vo Venezuele prosí prostredníctvom videa o vyslobodenie

Američan Joshua Holt, ktorého uväznili vo Venezuele, vyzýva svojich priateľov a známych, aby mu pomohli dostať sa von z väzenia vo venezuelskej metropole Caracas, kde ho už takmer dva roky držia bez riadneho súdu. Informovala o tom agentúra AP.

Holt sa na svojich spoluobčanov obrátil prostredníctvom dvoch krátkych videoposolstiev, ktoré nakrútil na mobilný telefón a zverejnil na Facebooku. Väznený Američan na videozázname tiež hovorí, že jeho život je v ohrození, pretože väzenie ovládli väzni, ktorí ho chcú zabiť. Medzi väzňami nápravného zariadenia známeho ako El Helicoide sú údajne aj hlavní odporcovia venezuelského prezidenta Nicolása Madura.

Posted by Josh Holt on 16. máj 2018

Holt (26) vycestoval do Venezuely v roku 2016, aby sa tam oženil s príslušníčkou mormónskej cirkvi, ktorej členom je aj on. So svojou nastávajúcou sa zoznámil prostredníctvom internetu.

Krátko po svadbe dvojicu zadržali v byte príbuzných Holtovej manželky, pričom podľa polície Američan údajne zhromažďoval zbrane.

Americké veľvyslanectvo vo Venezuele prostredníctvom sociálnych médií vyhlásilo, že za Holtovu bezpečnosť je priamo zodpovedná venezuelská vláda.

EÚ, ktorá na Venezuelu uvalila koncom vlaňajška sankcie, obviňuje venezuelskú vládu na čele s Madurom z porušovania ľudských práv a nedodržiavania zásad právneho štátu.