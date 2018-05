Video: Výročie svadby prerušil nepozvaný hosť na ventilátore

Rodina z amerického Texasu sa rozhodla spoločne osláviť 25. výročie sobáša jubilantov. Zábava bola v plnom prúde, keď vtom si autor videa a syn sláviacich manželov všimol, že na ventilátore zo stropu niečo visí. Ukázalo sa, že to niečo je had, no všetci si mysleli, že ide len o hračku na vystrašenie niektorých hostí.

Keď sa o hadovi dozvedela teta autora, rozhodla sa preskúmať aktivitu jeho životných funkcií. Pomocou vychádzkovej palice začala do hada štuchať, až sa napokon pohol – vtedy už nik nepochyboval o tom, že ide o živého tvora.

Účastníci oslavy okamžite privolali odborníkov na odchyt, ktorí si s hadom kráľovsky poradili. Had síce jedného z nich uštipol, no celá situácia mala šťastné zakončenie. Po tom, ako had poputoval do rúk profesionálov, zábava pokračovala, a neskôr sa na tom všetci len zasmiali.

Ako sa tam vôbec dostal?