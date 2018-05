Zdravotnícki asistenti sa premenujú na praktické sestry

Zdravotnícki asistenti sa od septembra budú nazývať praktické sestry. Plénum NR SR v stredu odobrilo pozmeňujúci návrh zdravotníckeho výboru, ktorým sa nepriamo novelizuje zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.

„Názov praktická sestra zodpovedá ich kompetenciám a zaradeniu. Cieľom premenovania je zlepšiť pre absolventov stredných zdravotníckych škôl ich spoločenské postavenie, a tým zvýšiť záujem o toto povolanie,“ povedal šéf parlamentného výboru Štefan Zelník (SNS). V systéme podľa jeho informácií ostáva pracovať len desať percent takýchto absolventov. Praktické sestry by podľa jeho slov mohli študovať aj na vysokej škole, ale už popri zamestnaní. Poslanec Alan Suchánek (OĽaNO) pripomenul, že zdravotnícki asistenti sú často „dehonestovaní“ na sanitárov, ktorí nepotrebujú zdravotnícke vzdelanie.

Podľa poslancov sa zmenou napraví súčasný stav, ktorý vznikol nesprávnou implementáciou európskej smernice. „Nesprávnou aplikáciou európskej smernice sa stalo to, že pre zdravotnú sestru je požadované vysokoškolské vzdelanie. Stredné zdravotnícke školy sa dostali do útlmu,“ pripomenul Zelník. „Stredné zdravotnícke školy majú pritom študijný program oveľa náročnejší, ako potrebujú zdravotnícki asistenti,“ dodal. Aj preto v marci 2017 vstúpila do platnosti vyhláška, ktorá rozširuje kompetencie zdravotníckych asistentov.

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) rešpektuje vôľu zákonodarcov. „Pre nás naďalej zostáva kľúčové vytvoriť lepšie podmienky pre atraktivitu povolania sestry, a to aj plánovaným zvýšením miezd, ale aj zmenou kompetencií. Zaviedla sa sestra s pokročilou praxou, ktorej sa zvýšila mzda, a plánujú sa aj investície v nemocniciach na zlepšenie pracovných podmienok. MZ SR víta všetko, čo môže prispieť k väčšej atraktivite povolania a pomôže stabilizovať situáciu v oblasti stredného zdravotníckeho personálu,“ reagovala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) považuje premenovanie zdravotníckych asistentov na praktické sestry za nesystémový krok a pokus obísť štatistiky. „Sestra je jedno z piatich regulovaných povolaní a svoje vzdelanie získala v odbore ošetrovateľstvo,“ pripomenula prezidentka SKSaPA Iveta Lazorová. Sestry, ktoré pribudnú premenovaním zdravotníckych asistentov, preto podľa nej nebudú kvalifikovanými sestrami.

Návrh, naopak, podporuje Asociácia nemocníc Slovenska, ktorá združuje desiatky malých a stredných nemocníc. K podpore sa pridala aj Asociácia súkromných lekárov SR. K návrhu sa vyjadrila aj Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov. Apeluje na prepracovanie vzdelávacieho programu praktická sestra, čím by sa podľa nej mal zaoberať odborný tím aj so zastúpením stavovských organizácií.