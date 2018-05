Takýto dôchodkový strop chce Smer-SD pre mužov a ženy

Vek odchodu do dôchodku by sa mal pre mužov zastropovať na úrovni 65 rokov, pre ženy, ktoré sa starali a vychovali jedno dieťa, by to bolo 64 rokov a pre ženy, ktoré sa starali a vychovali dve a viac detí, 63 rokov.

Takúto úpravu chce zakotviť do Ústavy SR vládna strana Smer- SD. Návrh ústavného zákona v takomto znení by chceli poslanci strany predložiť do parlamentu na konci budúceho týždňa tak, aby sa o ňom v prvom čítaní mohlo diskutovať už na nadchádzajúcej júnovej schôdzi. „Potom budeme mať k dispozícii celé leto - júl, august, september na ďalšiu diskusiu,“ avizoval predseda Smeru-SD Robert Fico na stredajšej tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR.

Keďže ide o návrh ústavného zákona, poslanci budú potrebovať na jeho prijatie najmenej 90 hlasov, podporiť ho teda musia aj predstavitelia opozície. „Plne si uvedomujeme, že musíme hľadať aj kompromisy s opozičnými stranami, inak táto iniciatíva nemá žiaden zmysel,“ dodal Fico.

Pokiaľ sa zastropouje vek pri odchode do dôchodku na 65 rokov pri mužoch, podľa Fica možno hovoriť približne o roku 2035 až 2037, kedy sa prestane zvyšovať vek pri odchode do dôchodku. „Pokiaľ ho nezastropujeme, tak deti narodené v tomto roku (2018) by išli do dôchodku ako 71-ročné. A to jednoducho nemôžeme akceptovať,“ dodal predseda Smeru-SD.

Okrem toho strana navrhuje, aby sa v novelizácii ústavy zakotvila existencia štandardného sociálneho poistenia, ktoré dnes je cez Sociálnu poisťovňu, tiež druhého piliera ale aj tretieho, tzv. doplnkového spôsobu dôchodkového zabezpečenia. „Podľa mňa je to silná záruka, ak sa objaví v ústave zmienka, že máme tri piliere dôchodkového zabezpečenia,“ uviedol predseda Smeru-SD.

Poslanci strany dnes spolu s ministrom práce Jánom Richterom (Smer-SD) diskutovali o tomto návrhu s predstaviteľmi odborových zväzov. Predseda Odborového zväzu (OZ) Kovo Emil Machyna je rád, že sa pripravuje takýto zákon. „Som presvedčený, že na Slovensku ľudia pracujú veľa, pracujú dobre, majú veľa nadčasov a je dobré, aby vedeli, kedy pôjdu do dôchodku,“ zdôraznil Machyna.

Doplnil, že odbory by chceli, aby sa strop odchodu do dôchodku určil na 64 rokov, ale sú ochotní diskutovať a prijať kompromis. Je však podľa Machynu dôležité, že sa vek odchodu do dôchodku zastropuje ústavným zákonom.