Ak po prebudení robíte tento zlozvyk, nečudujte sa, že zle spávate

Dobrý spánok je dôležitým prvkom každého zdravého človeka. Bez neho sa ťažšie vyhýbame životaschopnosti, pohode a dokonca aj takým ochoreniam, ako srdcové poruchy a cukrovka.

Kvalitu svojho každonočného spánku dokážete postupom času vylepšiť, ak začnete hneď od rána. Odborník na spánok radí, aby ste po prebudení odolali pokušeniu ostať dlhšie v posteli. Slová autora knihy Why We Sleep a profesora neurológie z Kalifornskej univerzity Matthewa Walkera konkrétne znejú tak, že hneď po prebudení by ste mali vstať z postele.

Čo týmto zlozvykom riskujete?

Ak ostanete ležať v posteli aj po prebudení, riskujete to, že váš mozog si spojí bdenie s ležaním v posteli. Rovnako to však platí aj v noci pred spaním – ak dlho nemôžete zaspať, určite neostávajte ležať v posteli, ale radšej sa prejdite po byte či po dome. V posteli by sme pred spaním nemali ani čítať alebo pozerať televízor.

Pokiaľ v jeden deň v posteli prebdiete viac ako 20 minút, hrozí vám, že v nasledujúci deň nebudete môcť zaspať.

„Deje sa to preto, lebo mozog je z hľadiska učenlivosti veľmi asociatívne zariadenie – ak v posteli ležíte a ste hore, váš mozog sa naučí spájať bdenie s posteľou. Ak ste v posteli strávili viac ako 20 minút snahou o zaspanie, choďte do inej miestnosti s tlmeným osvetlením. Prečítajte si tam knihu, a do postele sa vráťte až vtedy, keď sa začnete cítiť ospalo.“

Dobrému spánku pomôžete aj dobrou stravou

Už dlho je známe, že konzumácia niektorých potravín pred spaním môže pomôcť skvalitniť spánok počas noci. Ak vás neskoro v noci prepadne hlad, môžete napríklad siahnuť po tekvicových semiačkach. Pomôžu aj jedlá z kuracieho a morčacieho mäsa, arašidy, fazuľa a mlieko.

Čo by ste pri zaspávaní rozhodne nemali robiť, je sledovať čas. Čím viac premýšľate nad tým, ako dlho sa už snažíte zaspať, tým viac sa vzďaľujete spánku, myslia si experti.