Erik Tomáš: Smer by mal urobiť všetko pre to, aby Lajčáka presvedčil kandidovať

Smer-SD by mal urobiť maximum pre to, aby presvedčil ministra zahraničných vecí a predsedu Valného zhromaždenia OSN Miroslava Lajčáka kandidovať za prezidenta. Uviedol to poslanec Národnej rady SR za Smer-SD Erik Tomáš na sociálnej sieti Facebook. Lajčák kandidatúru odmietol s tým, že názor nezmení.

„Bol by to výborný kandidát akceptovaný širšou verejnosťou a teda s veľkou šancou na úspech. Miroslav Lajčák má za sebou silný profesionálny príbeh. Úspešne reprezentoval Slovensko v rôznych vysokých diplomatických funkciách a určite by to dobre zvládol aj v pozícii hlavy štátu,“ vysvetlil Tomáš.

Prezidentské voľby budú na jar 2019. Súčasný prezident Andrej Kiska sa už o najvyšší post v štáte uchádzať nebude. Ako možní kandidáti Smeru-SD sa pred časom spomínali podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič a šéf slovenskej diplomacie Lajčák.

Šefčovič naznačil, že svoju úlohu vidí skôr v snahe zvýšiť volebnú účasť na ďalších eurovoľbách, aby nesilneli extrémistické a protieurópske strany. Lajčák kandidatúru odmietol a povedal, že toto rozhodnutie sa nezmení.