Kiššová: Novela o poisťovníctve bude mať negatívny dopad na sprostredkovateľov

"Myslím si, že dôjde k zníženiu počtu sprostredkovateľov, a tým podľa mňa k zhoršeniu konkurencie a aj k zníženiu dostupnosti finančnej služby, a tým, samozrejme, vždy trpí aj kvalita poskytovaných služieb," opísala Kiššová v rámci rozpravy k tomuto návrhu zákona. Právnu normu následne plénum Národnej rady (NR) SR posunulo pri hlasovaní do druhého čítania.

Kiššová napríklad považuje v novele zavedenie stropu na provízie pre sprostredkovateľov finančných služieb za absurdné. „Teraz regulujeme odmeny finančných agentov, potom budeme regulovať možno marže iných obchodníkov, možno marže iných poskytovateľov služieb. Potom budeme obmedzovať koho všetkého ešte?“ pýtala sa Kiššová poslancov v pléne.

Obáva sa, že reálny dopad tohto zákona bude opačný než ten, aký ministerstvo deklaruje v dôvodovej správe. Pripomenula tiež, že k zákonu má pripomienky odborná verejnosť a tiež aj podnikateľské združenia.

Poslanec hnutia Sme Rodina Peter Pčolinský má však opačný názor. Podľa neho je zákon dobrý a jeho dopad bude pozitívny, pretože súčasný stav považuje za zlý. Samozrejme, že podľa poslanca mnohí finanční sprostredkovatelia skončia. „Chválabohu, že skončia a ostanú tam len tí, ktorí sa chcú naozaj poctivo venovať finančnému sprostredkovaniu a ktorí sú ochotní sa vzdelávať,“ zdôraznil Pčolinský. On sám by pritom zákon ešte viac sprísnil. Napríklad, že by finančného sprostredkovateľa nemohli robiť ľudia so stredoškolským vzdelaním s maturitou.

„Nie je normálne, aby na vykonávanie tejto činnosti stačilo stredoškolské vzdelanie s maturitou bez praxe,“ uviedol. Stačí podľa neho, keď niekto skončí napríklad strednú drevársku školu, potom absolvuje jedno školenie a je z neho finančný sprostredkovateľ.