Pod vplyvom alkoholu sa bicyklovať nesmie, existujú však výnimky

K tým, čo jazdia na dvoch kolesách, je však zákon miernejší. Ak množstvo alkoholu v ich organizme nepresiahne pol promile, v zastavanom území obce alebo na cestičke pre cyklistov jazdiť môžu.

„Ak cyklista požil viac alkoholu, ako je stanovená hodnota, hrozí mu pokuta až do výšky 800 eur,“ varuje hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Baloghová. Dodáva, že cyklistovi nie je možné zadržať vodičský preukaz ani mu uložiť zákaz činnosti viesť motorové vozidlá. Bicyklovanie totiž nie je činnosť, ktorú by štát reguloval vydávaním oprávnenia. Z cyklistov, ktorí sa dopustili priestupku bicyklovania pod vplyvom alkoholu, malo 755 v dychu do jedného promile a 1902 nad jedno promile alkoholu.

Cyklisti by podľa Baloghovej nemali zabúdať ani na ďalšie pravidlá. Dôležité je napríklad nosenie reflexných prvkov, a to najmä v noci a pri zníženej viditeľnosti. Mali by tiež mimo obce nosiť prilbu. Špeciálne pravidlá platia pre deti do 15 rokov, ktoré musia nosiť prilbu aj v obci. Deti do desať rokov môžu bez dohľadu jazdiť na bicykli len na cestičke pre cyklistov, poľnej ceste, lesnej ceste alebo v obytnej zóne.