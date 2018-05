Video: Rodina sa rozhodla ignorovať pravidlá safari parku. Dopadlo to tak, ako čakáte

Jasným a neustále opakovaným pravidlom každého safari parku je nevystupovať z vozidla. O to viac by ste si mali dávať pozor v blízkosti dravých šeliem ako gepardy. Nehovoriac o tom, že máte so sebou malé deti.

Ale nie – pre túto rodinu podobné pravidlá neplatia! Na verejnosť sa dostalo video zo safari parku v Holandsku, ktoré zobrazuje prvé aj posledné kroky 5-člennej rodiny vedúce ku skupinke gepardov. Celá záležitosť pravdepodobne dopadla podľa vašich očakávaní – keď gepardy zbadali ľudí, okamžite sa vydali prenasledovať ich, a rodina vzala nohy na plecia. Našťastie sa im bez poranenia seba či zvierat podarilo dostať do bezpečia vozidla.

Ako udáva odborník, rodina mala šťastie, že sa svoj výlet rozhodla podniknúť práve medzi oddychujúcich gepardov. Tí sú síce známi tým, že sú to jedni z najrýchlejších predátorov v ríši zvierat, no zďaleka nie sú takí agresívni ako napríklad levy alebo tigre. Zdá sa, že tak, ako rodina, aj gepardy sa len chceli zbližšia pozrieť na narušiteľov svojho teritória.

Ku gepardom neváhali zobrať ani tých najmenších