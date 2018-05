Muži v týchto zamestnaniach majú vyššiu pravdepodobnosť úmrtia v mladom veku

Nie je žiadnym tajomstvom, že cvičenie poskytuje nekonečné výhody v oblasti fyzického a psychického zdravia. Ako však tvrdí nová štúdia, vysoká úroveň fyzickej aktivity v pracovnom čase dokáže narobiť viac šarapaty ako úžitku.

Vedci z Holandska sú presvedčení o tom, že „paradox fyzickej aktivity“ je dôkazom o tom, že cvičenie je pre zdravie človeka prospešné len vtedy, keď sa vykonáva vo voľnom čase. Zamestnanci odvetví, ktoré vyžadujú zvýšenú úroveň fyzickej námahy (napríklad robotníci), kvôli celodennej záťaži riskujú úmrtie v mladom veku.

Výskumník verejnej zdravotnej starostlivosti v Amsterdame Pieter Coenen bližšie opísal výsledky svojej štúdie:

Holandská štúdia prináša záver, že ženy, ktoré v práci vykonávajú namáhavejšiu fyzickú aktivitu, si v skutočnosti len pomáhajú k pevnejšiemu zdraviu.

„Paradox fyzickej aktivity“ podľa Coenena vzniká v dôsledku rozdielnosti druhov námahy, ktorú si človek sám vyberá vo voľnom čase, a ktorú vykonáva v práci. Okrem toho počas cvičenia vo voľnom čase si môžete sami spraviť prestávku vtedy, keď chcete, čo už neplatí pre fyzicky náročné pracovné odvetvia.

Coenen má ďalej za to, že dlhotrvajúca fyzická aktivita, ako je aj tá v práci, môže spomaliť fungovanie kardiovaskulárneho ústrojenstva, čo je opačný výsledok cvičenia vo voľnom čase.

Pri výskume boli použité informácie o takmer 200.000 ľuďoch z rokov 1960 až 2010. „Výsledky tohto posudku objasňujú zdravotné následky vysokej miery fyzickej aktivity v zamestnaní u mužov aj po zohľadnení ostatných faktorov (ako napríklad fyzická aktivita vo voľnom čase),“ zhrnuli výskumníci.

Ako stihli rýchlo poznamenať niektorí kritici štúdie, jej výsledky sú platné len dovtedy, pokiaľ nezohľadníme aj dôležité socioekonomické faktory.

„Je možné, že fyzicky náročná práca vedie k podlomenému zdraviu, ale je možné aj to, že v podobných povolaniach dochádza častejšie k pracovným úrazom a úmrtiam v mladom veku bez akejkoľvek spojitosti s fyzickou aktivitou ako hlavným dôvodom. Som presvedčený o tom, že by sa na to malo viac upozorňovať,“