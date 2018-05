Poslanci Smeru chcú, aby Kiska zvážil odstúpenie

Za Kiskovým rozhodnutím vidia poslanci Smeru-SD informácie z Finančnej správy, ktoré majú podľa nich potvrdzovať napríklad to, že Kiska niekoľkonásobne prekročil náklady na prezidentskú kampaň v minulých voľbách.

„Keby si pán prezident vypočul, čo všetko zaznelo na rokovaní výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, červenal by sa. Nečudujem sa, že sa rozhodol nekandidovať,“ povedal Dušan Jarjabek. Podľa podpredsedu Smeru-SD Juraja Blanára nie je náhoda, že Kiska oznámil svoje rozhodnutie v čase zasadnutia výboru, ktorý riešil konanie týkajúce sa financovania jeho minulej kampane.

„Nevyzerá to ako náhoda, že to oznámil v čase zasadania výboru,“ uviedol Blanár, podľa ktorého nestačí rozhodnutie nekandidovať. „Pán prezident by mal požiadať spoločnosť KTAG, aby zverejnila všetky súvislosti s daňovými záležitosťami a financovaním jeho kampane. Ak to neurobí, nemal by zotrvať vo svojej funkcii,“ vyhlásil Blanár.

Z dokumentov Finančnej správy podľa jeho slov vyplýva viacero porušení v súvislosti s daňovými povinnosťami. „Hlava štátu by mala byť príkladom. Nech zverejní všetky tieto daňové veci, inak je to nedôveryhodné a mal by zvážiť zotrvanie vo funkcii,“ doplnil podpredseda Smeru-SD.