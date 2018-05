Kamióny pri výstavbe Jaguaru zničili most aj opravené cesty, kraj žiada náhradu

Ako pred časom uviedol projektový manažér štátnej spoločnosti MH Invest Ondrej Turza, koncom minulého roka prichádzalo na stavenisko automobilky okolo 700 kamiónov denne. Tie pri navážaní materiálu zničili aj viaceré úseky ciest II. a III. triedy, ktoré spravuje Nitriansky samosprávny kraj (NSK).

Podľa slov predsedu NSK Milana Belicu mali kamióny využívať cesty prvej triedy patriace štátu. „Skracovali si ale trasu a napríklad menej využívali cestu I/64 z Topoľčian do Nitry a išli v smere na Podhorany, po novoopravenej ceste, dokonca z európskych fondov, a dosť ju poničili. Preťažené nákladné autá, ktoré mali možno až hmotnosť nad 70 ton, nám ničili cesty hlavne v Topoľčianskom a Zlatomoravskom okrese. Dokázali zdevastovať cestu, ktorá nemá ani päť rokov. To je prípad z okolia Zlatých Moraviec. V Topoľčianskom okrese sa zasa napríklad stal prípad, keď most na ceste III. triedy bol doslova vtlačený do terénu, čo svedčí o tom, že tie cesty neboli stavané na takéto zaťaženie,“ povedal Belica.

Pre zničené cesty NSK ešte vlani vstúpil do rokovania s MH Investom, od ktorého žiadal, aby dal cesty opäť do poriadku. „Som rád, že nám zatiaľ potvrdili, že sa tým bude zaoberať a že ich dajú do takého poriadku, v akom boli. Pretože toto bola mimoriadna situácia, keď museli navoziť okolo päť miliónov kubíkov zeminy. My sme na jednej strane nechceli brániť výstavbe závodu Land Rover Jaguar, ale na druhej strane si aj štát musí uvedomiť, že takéto veci nemôžeme platiť z krajského rozpočtu,“ skonštatoval Belica.

Pôvodná cena, ktorú mal MH Invest vynaložiť na opravy krajských ciest, bola vyše 2,6 milióna eur. Kamióny však navážali materiál do nitrianskeho strategického parku aj v tomto roku. „Preto bolo vyvolané nové rokovanie a teraz je dohodnutá suma okolo 4,2 milióna eur. Takže navýšili sumu, ktorú bude potrebné investovať do týchto ciest. Dohoda bola taká, že niektoré úseky ciest sa upravia v celom profile tým, že sa zbrúsi povrch a uloží sa nová päťcentimetrová vrstva vozovky. Niekde sa zasa budú opravovať výseky. To znamená, že sa určí poškodený úsek a pôjde sa ešte hlbšie ako pri bežnej oprave,“ uviedol Belica.

Kedy sa s opravou poškodených ciest II. a III. triedy začne, zatiaľ nie je isté, podľa predsedu NSK by bolo najlepšie, keby sa s väčšinou rekonštrukcií začalo do leta. „Snažíme sa na nich apelovať, ale ten proces je mimo nás. No zatiaľ neboli nejaké vážnejšie problémy a podľa všetkého si dali povedať. Z Topoľčianskeho okresu už prestali zvážať, tam by mali začať tú opravu čoskoro. Zváža sa už len od Zlatých Moraviec a tam sa bude musieť počkať do nejakého septembra, októbra, podľa toho, kedy navážanie materiálu do strategického parku v Nitre ukončia,“ dodal Belica.