Ako sa zbaviť alergie a sennej nádchy pomocou medu

Alergia a senná nádcha dokáže mnohých ľudí potrápiť a znižuje kvalitu ich života najmä počas peľových sezón. Spôsobuje nádchu, podráždenie očí a pretrvávajúci kašeľ. Hoci je dôležité konzultovať váš stav s lekárom, ktorý vám predpíše vhodné lieky, podľa odborníkov dokáže pomôcť zmierniť príznaky alergie aj pravidelné konzumovanie manuka medu.

Dietologička Tracy Lockwoodová z New Yorku podrobne vysvetľuje, ako môže alergikom pomôcť MGL (metylglyoxal), ktorý sa nachádza v manuka mede. "Aktívna zložka MGL metylglyoxal sa ukázala ako účinná pri liečbe nosových hlienov - čo je jeden z príznakov, ktorý pociťujete, keď máte alergiu," povedala Well and Good. Ako ďalej uvádza:

"Priamy vzťah nie je viazaný na alergie, ale aktívna zložka v manuka mede môže byť účinnou liečbou nosového hlienu bez ohľadu na jeho pôvod, či už ide o prechladnutie, chrípku, alergiu alebo infekciu dýchacích ciest."

Methylglyoxal, tiež označovaný ako MGO, môžete nájsť ako zložku uvedenú na fľašiach s manuka medom. Tento druh medu obsahuje oveľa väčšie množstvo MGO ako bežný med.

Stále sa však môžete spoliehať na lyžicu obyčajného medu v šálke harmančekového čaju, ktorý vám pomôže uvoľniť dýchacie cesty aj vaše telo. Manuka med je len v tomto ohľade efektívnejší.

"Med vo všeobecnosti môže zabíjať baktérie v našom tele a v biofilmoch, čo sú zoskupenia buniek, ktoré sa lepia na povrch našich hlienov," povedala Lockwoodová.

Liečba sennej nádchy a prechladnutia nie je jedinou predpokladanou výhodou manuka medu. Tento med má preukázateľné priaznivé účinky pri liečbe popálenín a poranení a dokonca sa môže použiť ako liečba akné.