Hnutie OĽaNO predstavilo vlastnú koncepciu rodinnej politiky

Cieľom koncepcie hnutia je vytvoriť prorodinné prostredie, riešiť nepriaznivý demografický vývoj a posilniť vnútornú stabilitu rodín a medzigeneračnú solidaritu. „Rodiny čelia mnohým problémom. Za najväčšie výzvy v oblasti rodinnej politiky považujeme demografiu, stabilitu rodín a prehlbujúcu sa chudobu rodín s viacerými deťmi,“ skonštatovala predsedníčka poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová. Na Slovensku majú páry podľa nej menej detí, ako by si želali mať. „Štát môže prispieť k tomu, aby bola spoločnosť priateľská k rodinám a aby ocenil námahu a čas rodičov, ktorý venujú výchove detí,“ poznamenala Remišová s tým, že riziko chudoby sa v posledných rokoch presunulo práve na rodiny s deťmi.

OĽaNO preto pripravilo koncepciu opatrení, ktoré majú situáciu rodín zlepšiť. V prvej oblasti hnutie navrhuje progresívny daňový bonus, zvýšiť príjmy rodiny počas materskej a rodičovskej dovolenky, ako aj zaviesť rodinné zdaňovanie. Tiež navrhuje zvýšiť rodičovský príspevok na polovicu priemerného materského, a tiež zvýšiť daňový bonus na druhé dieťa v rodine na dvojnásobok, na každé ďalšie by sa následne zvýšil na trojnásobok.

V rámci podpory pri zakladaní domova navrhujú poslanci zlepšiť rozvoj nájomného bývania, prerušenie splátok úverov na bývanie bez postihu, či zavedenie odpočítateľnej položky za úroky z pôžičiek na bývanie alebo z nájmu. „Ak by štát a spoločnosť odstránili prekážky, ktoré rodičom bránia rozšíriť rodinu a nastolil by priaznivé podmienky pre rodiny, tak prognózy hovoria, že v roku 2060 by úhrnná plodnosť mohla narásť na 1,9 dieťaťa na ženu,“ predpokladá poslankyňa Anna Verešová.

V oblasti rozvoja služieb by sa podľa OĽaNO mali rozšíriť služby pre seniorov a zdravotne ťažko postihnutých členov rodín, podporovať by sa mali viac aj nové služby pre deti a mladých dospelých a tretím opatrením v tejto oblasti je väčšia podpora zosúladenia rodiny a práce. „Bez reformy systému financovania ako aj organizovania dlhodobej starostlivosti o odkázaných ľudí, seniorov sa dostaneme do finančného marazmu. Od roku 2015 narastá počet ľudí, ktorí potrebujú starostlivosť. Preto musíme posilniť rodinu, aby chorý člen domácnosti mohol ostať v rodinnom prostredí čo najdlhšie. Je to lacnejšie pre štát aj prirodzenejšie pre daného človeka,“ poznamenala poslankyňa Soňa Gaborčáková.

Hnutie napríklad navrhuje zvýhodnenie zamestnávateľov, ktorí vytvárajú pracovné pozície na čiastočné úväzky, flexibilné formy práce a pohyblivý pracovný čas pre rodičov s malými deťmi. Tiež navrhujú pre každého zamestnanca jeden deň dovolenky navyše za každé dieťa do 15 rokov ročne pre matku alebo otca.

Celkový finančný vplyv opatrení podľa experta hnutia na ekonomiku a podnikanie Petra Kremského záleží od toho, ako masívne sa jednotlivé opatrenia nasadia. Napríklad progresívny daňový bonus by si podľa jeho slov vyžiadal 170 miliónov eur ročne, zvýšenie rodičovského príspevku by mohlo stáť 200 až 230 miliónov eur ročne. „Je to súbor opatrení, ale na druhej strane veľká časť peňazí sa vráti do rozpočtu v podobe daní, pretože rodiny nie sú tie, ktoré si odkladajú peniaze, ale ich minú, investujú do bývania. Návratnosť v podobe daní do štátneho rozpočtu je pomerne vysoká,“ dodal Kremský.