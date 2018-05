Nicholsonová: Vo veci drobných farmárov podávame na GP trestné oznámenie

„Musím povedať, že napriek všetkému mám pocit, že je to v prvom rade generálny prokurátor, ktorý pomenoval, čo sa dialo samostatne hospodáriacim roľníkom (SHR) v tejto krajine celé roky. Preto som sa rozhodla, že napíšem aj otvorený list, ktorým mu odstúpim trestné oznámenie,“ povedala na brífingu podpredsedníčka Národnej rady (NR) SR Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) v budove Generálnej prokuratúry (GP), za prítomnosti poľnohospodára Juraja Béreša.

Trestné oznámenie sa podľa nej týka viacerých trestných skutkov. Mohlo podľa nej prísť k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu poškodzovania cudzích práv, lúpeže, poškodzovania cudzej veci, subvenčného podvodu v súbehu s trestným činom poškodzovania finančných záujmov EÚ, prípadne aj iných trestných činov.

„Na drvivej väčšine vymenovaných trestných činov sa podľa našich zistení mali spolupodieľať aj štátne orgány, a to v prvom rade Slovenský pozemkový fond (SPF) v zastúpení vtedajšej generálnej riaditeľky Gabriely Matečnej, ako aj Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) v zastúpení Juraja Kožucha. V konečnom dôsledku aj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, pretože v prípade pána Béreša to bolo ono, ktoré povedalo to konečné slovo, čím vlastne tento človek prišiel o všetko,“ podčiarkla.

Béreš podľa nej prišiel o pôdu, o dotácie, a aby bol zo strany MPRV skutok dokonaný, vyrubilo mu pokutu. Tým sa podľa jej slov dostal do situácie, že v súčasnosti nie je schopný splácať preklenovací úver voči banke, ktorý si požičal a ktorý mal splatiť z dotácie od PPA vo výške 170.000 eur. „Dnes nemá naozaj nič, nemá pôdu, nemá financie, aby splatil úver. Za toto by mal niekto niesť nielen politickú, ale aj trestnoprávnu zodpovednosť,“ dodala.

Podľa Béreša šéfka MPRV Gabriela Matečná (nominantka SNS) tvrdiac, že si on ako SHR neplnil záväzky a povinnosti voči SPF, obciam, voči fondom sociálneho a zdravotného poistenia, klame. „Mali sme už k tomuto problému tlačovú konferenciu, kde sme ukázali, že pán Béreš má nielen splnené všetky zmluvné záväzky. Navyše úroda na poliach bola zasiata ním, nikým iným, na čo sú stovky svedkov,“ doplnila podpredsedníčka NR SR. Béreš poskytne podľa nej Generálnej prokuratúre aj informácie „o veľmi citlivých dôkazoch“, ktoré ešte neboli medializované.