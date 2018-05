Video: Len 5-ročné dievčatko prespievalo klasiku od Sinatru.Z jej výkonu padnete na zadok!

Franka Sinatru si celá zem pamätá vďaka jeho originálnemu hlasu a nezabudnuteľným hudobným hitom, ktoré sa do hudobnej kroniky zapísali ako jedny z najslávnejších na svete. Medzi jeho najznámejšie skladby patria určite Strangers in the Night, My Way alebo New York, New York. Okrem toho si Sinatra zahral aj vo viacerých filmoch, z ktorých spomenieme napríklad Higher and Higher, Step Lively alebo From Here to Eternity.

5-ročná Sophie Fatuová svojou detskou tváričkou a rozkošným úsmevom síce pripomína anjelika, no keď začne spievať, sami uvidíte, že v jej detskom hrdle sa ukrýva skutočný poklad. Jej prevedenie Sinatrovej piesne Cheek To Cheek nám aj dnes pripomína slávneho speváka 20. storočia.

Cheek To Cheek v podaní 5-ročného dievčatka