Lekárski odborári majú obavy z kratších ambulantných pohotovostí, MZ ich odmieta

Od júla podľa odborárov hrozí, že po 22. hodine nebude adekvátne zabezpečená zdravotná starostlivosť na viacerých miestach Slovenska. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR ubezpečuje, že starostlivosť o pacienta bude plnohodnotne zabezpečená a dôrazne odmietlo akékoľvek pochybnosti.

„Vo viacerých väčších nemocniciach existujú len centrálne príjmy pre dospelých, ktoré už teraz fungujú na hranici zákonnosti a v žiadnej ani len fakultnej nemocnici neexistuje centrálny príjem pre deti. Ďalším problémom je nedostatok sestier, ktorých väčšina nemocníc nemá dostatok ani na optimálny chod vlastných oddelení, nieto ešte na zabezpečenie ambulantnej pohotovostnej starostlivosti – na prebratie pacientov zrušenej Lekárskej služby prvej pomoci (LSPP),“ vysvetľuje obavy šéf lekárskych odborárov Peter Visolajský.

Skrátenie fungovania ambulantných pohotovostí považuje LOZ za nekoncepčné a v rozpore s odporúčaniami OECD. „Pritom týmto MZ SR vôbec nerieši podstatu problému, a tým je nedostatok obvodných lekárov, ale pritom výrazne nabúrava krehký systém fungovania nemocničných oddelení. Posledné funkčné časti zdravotníctva dnes fungujú len na krehkej hranici svojich možností, preto vyzývame MZ SR, aby túto krehkú stabilitu neohrozovalo nekoncepčnými rozhodnutiami – pokusmi na pacientoch,“ zhrnul Visolajský.

Ministerstvo zdravotníctva odmieta pochybnosti o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v nočných hodinách. „Cieľom týchto krokov je práve zlepšiť organizáciu a fungovanie pohotovostnej služby a zdravotnú starostlivosť pacientov ešte viac zdostupniť. Mnohí pacienti totiž nerozlišujú medzi urgentnými príjmami nemocníc a pohotovostnými ambulanciami všeobecných lekárov. Aj s menej závažnými problémami tak najmä vo väčších mestách automaticky mierili na urgentné príjmy,“ reagovala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.

Ambulantná pohotovostná služba má slúžiť pacientom pri náhlej zmene zdravotného stavu, keď nie je bezprostredne ohrozený život. Systém jej fungovania sa mení od júla. Má vzniknúť takzvaná pevná a doplnková sieť ambulantnej pohotovosti. Pevná sieť bude cez pracovný týždeň fungovať od 14.00 do 22.00 h, v súčasnosti je LSPP otvorená do rána. Doplnková sieť bude dobrovoľná s možnosťou kratšej prevádzky.

„Pohotovosť bude dostupná pacientom v každom okresnom meste a rovnako tak v budúcnosti aj pohotovostná lekáreň. Dostupnosť navrhovanej novej pevnej siete je na 98 percent do 30 minút. To znamená, že 98 percent obyvateľov bude mať pohotovostnú službu k dispozícii do 30 minút. Organizátor, ktorý bude zabezpečovať pevnú pohotovostnú službu, bude môcť poskytovať aj doplnkovú ambulantnú službu,“ priblížila Eliášová.

Ministerstvo pripomína, že ambulantné pohotovosti boli po 22. hodine vyťažené minimálne, v niektorých prípadoch takmer vôbec. Rovnako, že skrátenie fungovania pohotovostí akceptovali aj odborné lekárske spoločnosti ako Slovenská lekárska komora či Asociácia súkromných lekárov.