Týchto 13 chýb pri praní sa dopúšťame všetci

Vedeli ste o tom, že existuje niekoľko trikov na to, ako správne oprať bielizeň? Či už si na pranie vyčleníte špeciálny deň v týždni, alebo periete podľa potreby, určite aj vy oceníte tieto rady, ktoré vám pomôžu zdokonaliť trvanlivosť a čistotu vašich odevov alebo uchránia životné prostredie.

Pozrime sa spoločne na 13 chýb, ktorých ste sa doteraz dopúšťali pri praní:

1. Pranie bielizne po každom použití

Ak sa príliš nepotíte alebo každý deň nepáchnete, určite nemusíte míňať elektrinu a vodu na pranie po každom použití. Okrem toho tým tiež predĺžite životnosť vášho oblečenia.

2. Nesprávne triedite

Pravdepodobne viete o tom, že svetlé by ste s tmavým miešať nemali, ale vedeli ste tiež o tom, že by ste spolu nemali prať uteráky so syntetickými látkami? Vlnu by ste zas mali prať úplne samostatne.

3. Prepĺňate pračku

Bubon v pračke by nikdy nemal byť celkom plný. Ak sa tomuto pravidlu vyhýbate, hrozí vám, že oblečenie sa vám nikdy kompletne neočistí, a navyše bude oveľa pokrčenejšie.

4. Pridávate veľa prášku na pranie

Odborníci odporúčajú pridať do každej várky len okolo ¼ pohárika prášku na pranie. Zbytočné míňanie prášku naviac nebude mať žiadne dodatočné účinky, a zbytočne zaťaží látku.

5. Neviete narábať s avivážou

Aviváž by ste nikdy nemali pridávať do prania, ak periete osušky – mohli by ste tak oslabiť ich savosť. Vo všeobecnosti by ste do prania nemali pridávať nadmerné množstvo aviváže. Účinky aviváže dokáže v niektorých prípadoch nahradiť napríklad aj lyžička octu.

6. Zabúdate na olejové škvrny

Predtým, ako hodíte oblečenie s olejovými škvrnami do pračky, mali by ste mu venovať špeciálnu pozornosť. Na fľak naneste malé množstvo saponátu, a následne dajte bielizeň oprať. Takto sa olejových škvŕn zbavíte na sto percent.

7. Neviete zaobchádzať s perím

Prací prášok sa zvykne zaseknúť v odevoch a predmetoch ako vankúše, periny a páperové vetrovky. Podobné predmety by ste preto mali dávať prať dvakrát, alebo ich zaneste do niektorej z práčovní s vysoko výkonnými pračkami.

8. Plavky periete v pračke

Plavky by sme mali prať vždy len ručne. Po každom použití ich opláchnite vodou, a raz za čas ich ručne umyte jemným pracím prostriedkom v chladnej vode.

9. Neumývate džínsy dostatočne často

Niektorí z nás si myslia, že ak nebudú rifle vkladať do prania príliš často, vyhnú sa tak ich vyblednutiu. Pravdou však ostáva, že aj tento diel oblečenia by sme mali prať tak často, ako všetky ostatné. Vyblednutiu sa vyhnete tým, že ich pred praním prevrátite naruby a operiete v studenej vode.

10. Čo so zipsami a gombíkmi?

Zipsy na oblečení by sme mali pred praním vždy zapnúť a gombíky odopnúť. Ak necháte zipsy odopnuté, mohli by ste ich zubmi poškodiť ostatné oblečenie. Naopak, ak necháte gombíky zapnuté, oslabíte tým niť, ktorou sú prišité k látke.

11. Ako zachovať farbu tmavého oblečenia

Pomôckou pri uchovaní tmavej farby čierneho oblečenia je to, čo aj pri džínsoch – pred praním ho obráťte naruby a perte v studenej vode.

12. Neskoro vyberáte oblečenie z pračky

Každá minúta je drahá. Ak náhodou zabudnete na to, že vám už pred pol hodinou doprala pračka, počítajte s tým, že na oblečení v nej sa už stihli usadiť baktérie. Je tiež možné, že vyprané oblečenie kvôli tomu začne nepekne zapáchať.

13. Nečistíte pračku

Nechali by ste si potraviny v špinavej chladničke? Zrejme nie, a ani s pračkou to nie je inak – ak chcete, aby fungovala správne, nezabúdajte sa starať o jej čistotu.

