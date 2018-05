Fico na tlačovke obvinil Kisku z porušenia pravidiel prezidentskej kampane

Aktualizácia o 17:06

Verejnosť musí vedieť, či prezidentská kampaň bola vedená fair play, alebo či jednoducho niekto mal obrovské výhody v porovnaní s niekým iným. Povedal to na tlačovej konferencii predseda strany Smer-SD Robert Fico a prezidenta SR Andreja Kisku požiadal, aby dal súhlas na zverejnenie celej finančnej správy o hospodárení firmy KTAG za roky 2013 a 2014, ktorej bol podľa neho spolumajiteľom a konateľom. Fico zdôraznil, že podľa medializovaných informácií Kiska minul na kampaň viac, ako mu to dovoľuje zákon.

„Poslanec Robert Fico sa nepoučil zo svojho pádu. Osobné útoky sú maximum, čo ešte dokáže robiť,“ reagoval prezidentov hovorca Roman Krpelan.

Podľa Fica nie je náhodou, že prezident v utorok (15.5.) oznámi, či bude kandidovať na prezidenta, pretože v utorok popoludní zasadá parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií, ktorý túto správu bude prerokovávať. Fico tvrdí, že jeden z členov výboru ho informoval o závažných informáciách v správe.

„Ak naozaj informácia z finančnej správy potvrdí závažné obvinenia na adresu prezidenta Andreja Kisku, nemá inú možnosť, len odstúpiť z funkcie. Konal by tak v súlade so svojimi vyjadreniami, že pri najmenšom podozrení by mala verejne činná osoba vyvodiť vlastnú politickú zodpovednosť,“ povedal Fico.

„Tie informácie sú také závažné, že pokiaľ by sa týkali aj iných politikov, tak takisto by došlo k závažnému porušeniu zákona a diskvalifikovalo by ich to z ich ďalšieho politického pôsobenia, čiže nejde len čisto o prezidenta, ale ktokoľvek z nás by mal takéto pochybenia, tak určite by nepôsobil ďalej v politike ani v ďalších svojich funkciách,“ doplnil člen Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií Róbert Puci (Smer-SD) s tým, že bližšie informácie momentálne nemôžu zverejniť.

Fico ďalej uviedol, že podľa zákona počas oficiálnej volebnej kampane môže kandidát v kampani minúť okolo 130.000 eur a v druhom kole takú istú sumu.

„Bol to pán prezident, ktorý dal oficiálne vyhlásenie, aj ho podpísal vlastnou rukou, že počas oficiálnej volebnej kampane minul okolo 251.000 eur a že všetky peniaze použil tak, že ich vybral zo súkromného účtu. Takže to platil zo súkromných peňazí, ale tu je vážne podozrenie, že cez spoločnosť KTAG v marci minul podstatne viac peňazí, ako je dovolené zo zákona. Napriek tomu, že nemám detaily, predpokladám, že správa sa zaoberá aj touto informáciou, pretože médiá uverejnili, že nielen, že minul v marci podstatne viac peňazí, ale uverejnili aj to, že išiel do neoprávnených vratiek DPH,“ povedal Fico.

„Na jeseň 2017 urobil prezident obrovské množstvo opravných daňových priznaní za rok 2013, ktoré sa týkali práve spoločnosti KTAG,“ doplnil Fico a Kisku požiadal o zverejnenie nielen finančnej správy, ale všetkých daňových dokladov, ktoré sa týkajú spoločnosti KTAG za roky 2013 a 2014.

„Ak sa potvrdí to, čo ste medializovali, tak nemá právo byť prezidentom Slovenskej republiky, lebo klamal,“ dodal Fico.