Muži, ktorí robia toto v posteli, sú lepšími partnermi

Mnohí z nás sa pri zaspávaní radi pritúlia k milovanej osobe. V romantických filmoch väčšinou vidíme, ako muž v posteli objíma ženu, no v skutočnosti by si mnohí muži radi vymenili pozíciu a nechali sa objímať zozadu. Túto polohu však často vnímajú ako príliš ženskú.

Podľa prieskumov v Británii sa 20% párov v noci objíma, no väčšina mužov sa nerada priznáva, že sú radi vpredu, pretože by to mohlo znížiť ich mužnosť. Až 55% mladých mužov priznáva, že majú obavy z prílišnej emocionálnej otvorenosti.

Ukázalo sa však, že muži, ktorí sa radi nechajú objímať ženou, sú oveľa lepšími partnermi. Ako uvádza psychoanalytik Steve McKeown pre UNILAD, títo muži sú pravdepodobne submisívni, citliví, príjemní a v kontakte so svojou ženskou stránkou:

“Muž, ktorý je v kontakte s jeho citlivou stranou, môže byť viac súcitný a rozhodne v kontraste s tradičným mužom. Citlivosť je veľmi dôležitá vlastnosť, pretože vzťahy zvyknú byť zložité a v dnešnej spoločnosti založenej na strese môžu byť problematické.”

Toto správanie tiež zvyšuje emocionálnu inteligenciu. Ako uvádza McKeown:

“Takže muž, ktorý je v kontakte s jeho pocitmi, má tendenciu byť viac emocionálne inteligentný, čo je hlavný plus v každom vzťahu, pretože komunikácia je kľúčová. Tiež sa zdá, že citliví muži trávia oveľa viac času so ženou, ktorú obdivujú a milujú, a je prijateľné od nich očakávať oveľa väčší kompromis.”

McKeown tiež uvádza, že je to otázka "dominancie a ochrany", čo môže poukazovať na to, že žena má vo vzťahu navrch. Dodáva, že objímanie v posteli demonštruje dynamiku, v ktorej jeden partner zaujal ochranný postoj nad druhým: