SaS pôjde do volieb samostatne, stranám navrhuje dohodu o povolebnej spolupráci

Oznámil to predseda SaS Richard Sulík na tlačovej konferencii v Národnej rade SR. Ide len o návrh, na finálnej podobe sa chce dohodnúť. Rokovať mieni s OĽaNO, Sme rodina, KDH, SMK, Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia a niekoľkými ďalšími stranami.

Strany, ktoré dohodu podpíšu, by mali deklarovať podporu dôkladnému vyšetreniu vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Tiež deklarovať, že ich prioritou je očista verejného života od korupcie a organizovaného zločinu. „Po tretie, dohodnuté strany uprednostnia po voľbách koalíciu, ktorá bude pozostávať z tu podpísaných subjektov,“ doplnil Sulík.

Mali by tiež potvrdiť porozumenie, že zloženie koalície bude závisieť od dosiahnutých volebných výsledkov. Dohoda počíta aj s vylúčením povolebnej spolupráce so Smerom-SD a ĽSNS. Strany by sa mali zaviazať aj k tomu, že premiéra nominuje najsilnejší z podpísaných subjektov. Predvolebnú a volebnú kampaň by podľa dohody mali financovať transparentne a mali by používať iba legálne vykázané financie.

„Po ôsme, v prípade účasti vo vláde budú od svojich nominantov požadovať nulovú toleranciu voči korupcii a klientelizmu. Po deviate, strany zabezpečia, aby všetci ich kandidáti a nominanti podpísali etický kódex. A po desiate, pod touto dohodou podpísané strany zabezpečia, že v prípade vstupu do vlády koaličnú dohodu podpíšu všetci ich poslanci,“ doplnil Sulík.

Líder OĽaNO Igor Matovič podľa neho s dohodou predbežne súhlasí. Sulík hovoril aj s predstaviteľmi SMK, Sme rodina. „Ale teraz s nimi začnem rokovať. Vedia o tom, že niečo takéto sa pripravuje a súhlasia s tým, že teraz začneme o dohode rokovať, aby sme dospeli k finálnej dohode. Toto je len návrh. Budeme sa snažiť v krátkej dobe dospieť k finálnej dohode, ktorú potom podpíšeme,“ povedal Sulík. Podpísať by ju mali podľa neho všetky opozičné demokratické strany, ktoré budú mať záujem.