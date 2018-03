Bundestag zvolil Merkelovú po štvrtýkrát za kancelárku

Poslanci nemeckého Spolkového snemu (Bundestag) zvolili v stredu predsedníčku Kresťanskodemokratickej únie Nemecka (CDU) Angelu Merkelovú opätovne za spolkovú kancelárku.

Merkelová, ktorá je kancelárkou od roku 2005, tak nastupuje do čela novej vlády už po štvrtýkrát. V 709-člennom Bundestagu, ktorý vzišiel zo septembrových volieb, jej dalo hlas 364 poslancov; ďalších 315 hlasovalo proti a deväť sa zdržalo. Šéfka CDU následne prijala výsledok voľby.

Tzv. veľká vládna koalícia, na ktorej obnovení sa dohodli Merkelovej kresťanskí demokrati a sesterská Kresťanskosociálna únia Bavorska (CSU) so Sociálnodemokratickou stranou Nemecka (SPD), má v terajšom Bundestagu dokopy 399 kresiel, teda o 44 viac, ako je požadovaná väčšina. Podobne ako pri predošlých voľbách tak zrejme hlasovala proti Merkelovej aj časť koaličných poslancov.

Po zvolení na pôde Bundestagu sa Merkelová presunie do zámku Bellevue - sídla spolkového prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera v inej časti Berlína -, aby si vyzdvihla vymenovací dekrét. Následne sa vráti do Bundestagu, kde má už na poludnie zložiť prísahu do rúk jeho predsedu Wolfganga Schäubleho.

Hneď na to absolvuje znova približne dvojkilometrovú trasu do zámku Bellevue, kde prezident vymenuje nových ministrov a vystúpi s prejavom. Nová vláda popoludní zloží prísahu takisto v Bundestagu.

Prvá schôdza novovymenovanej Merkelovej vlády je naplánovaná na dnešnú 17. hodinu.