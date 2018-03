Beňová: Krajiny EÚ musia novinárom zaistiť bezpečnosť pri výkone povolania

Členské štáty Európskej únie musia byť schopné garantovať, že médiá venujúce sa podozreniam z korupcie a zneužívania moci budú mať slobodu pri zverejňovaní výsledkov svojej práce. Pred stredajším rokovaním Európskeho parlamentu (EP) o potrebe posilnenia ochrany novinárov v Európe to uviedla poslankyňa EP Monika Beňová (S&D).

Aktuálnosť témy súvisí tak s brutálnou vraždou, ktorej svedkami sme sa na Slovensku stali, ako aj so skúsenosťou s vraždou maltskej novinárky z októbra minulého roka, pripomenula Beňová. „Aj novinári v európskych krajinách môžu byť bohužiaľ vystavovaní viacerým rizikám a obmedzeniam. To je samozrejme v rozpore so základnými hodnotami demokracie, ktorá bez kritickej žurnalistiky nemôže existovať. Zároveň platí, že novinári a politici sa nemusia mať radi, ale mali by sa vždy vzájomne rešpektovať,“ zdôraznila europoslankyňa.

„Novinári by nemali mať strach, ktorákoľvek členská krajina Európskej únie im musí vedieť spoľahlivo zaistiť bezpečnosť pre výkon ich povolania,“ uviedla Beňová.

Rokovanie Európskeho parlamentu nadväzuje na závery minulotýždňovej osobitnej kontrolnej misie EP, ktorá sa uskutočnila na Slovensku. „Vyplynulo z nej, že aj európske inštitúcie využijú všetky svoje právomoci, aby pri zachovaní nezávislosti vyšetrovania, podporili dolapenie a následné spravodlivé potrestanie páchateľov tohto ohavného činu,“ uzavrela Monika Beňová.